Milka'ya dava açıldı: Bakın paketlerine ne koymuş!

Almanya'da Milka çikolatalarına yönelik açılan dava, tüketici hakları konusunda dikkat çekici bir gelişmeye sahne oldu. Hamburg Tüketiciyi Koruma Merkezi, Milka'nın üreticisi Mondelez firmasını, ürün fiyatlarını artırırken içerik miktarını azaltmakla suçladı. Şirket hakkında, "tüketiciyi yanıltmak" ve "hileli ambalaj kullanmak" iddialarıyla Bremen Bölge Mahkemesi’ne başvuru yapıldı.

GRAMAJ DÜŞTÜ, FİYAT ARTTI

2025 yılı başında Milka, kakao fiyatlarındaki ciddi artışları gerekçe göstererek ürün fiyatlarına yüzde 48’e varan zamlar yaptı. Ancak kısa bir süre sonra birçok çikolata çeşidinin gramajı da 100 gramdan 90 grama düşürüldü. Görünüşte ambalajlar aynı kalırken, içeriğin azaltılması tüketiciler tarafından fark edilmedi.

Tüketiciyi Koruma Merkezi’nden uzman Armin Valet, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, birçok tüketicinin Milka’yı yıllardır aynı ambalajda aldığı için gramajın da değişmediğini varsaydığını belirtti. Valet, “Tüketiciler yanıltılıyor. Çünkü daha az ürün için ya aynı fiyatı ödüyorlar ya da daha fazlasını” dedi.

AMBALAJ TASARIMI YANILTICI MI?

Tüketici uzmanlarının yaptığı karşılaştırmalara göre, yeni Milka ürünleri ancak eski versiyonla yan yana getirildiğinde fark edilebiliyor. Ambalaj tasarımı ve boyutu değişmediği için ürünün yaklaşık bir milimetre daha ince olması dışında farklılık görünmüyor.

Uzmanlar, gramajdaki değişikliğin ambalajın ön yüzünde açık, büyük ve dikkat çekici şekilde belirtilmesi gerektiğini savunuyor. Ancak mevcut etiketlemelerin küçük yazılarla yapıldığını ve kolayca gözden kaçabildiğini ifade ediyorlar.

YASAL DÜZENLEME ÇAĞRISI

Hamburg Tüketiciyi Koruma Merkezi, ambalaj içerikleriyle ilgili yasal boşlukların kapatılmasını istiyor. Armin Valet, üreticilerin bu tür değişiklikleri ambalaj üzerinde en az 6 ay süreyle açıkça belirtmeye zorlanması gerektiğini dile getiriyor. Ayrıca, ambalaj boyutunun da ürün miktarına göre yeniden tasarlanması gerektiğini vurguluyor.

Valet, Mondelez gibi büyük üreticilerin mevcut yasal eksiklikleri “hiç çekinmeden” istismar ettiğini öne sürerken, merkezde 1000’den fazla ürünün yer aldığı "yanıltıcı ambalaj listesi" tutulduğunu ve Milka'nın da bu listeye dahil olduğunu belirtiyor.

MONDELEZ SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Milka markasının üreticisi Mondelez ise suçlamaları kabul etmiyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, ürün ambalajlarında ağırlık bilgisinin açık şekilde belirtildiği ve müşterilere sosyal medya üzerinden bilgi verildiği ifade edildi. Milka’nın internet sitesinde de tüm ürünlerin gramajlarının yer aldığına dikkat çekildi.

Firma, maliyet artışlarının fiyatlara yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu savunarak, özellikle kakao fiyatlarının son bir yılda neredeyse üç katına çıktığını belirtti. Mondelez, kaliteyi korumak için bazı çikolata çeşitlerinde ağırlık değişikliğine gitmek zorunda kaldıklarını vurguladı.

TÜKETİCİLERDEN OLUMSUZ ÖDÜL

Milka'nın "Alpenmilch" (Alp Sütlü) çikolatası, tüketici örgütü Foodwatch tarafından "Yılın En Küstah Reklam Yalanı" seçilerek olumsuz "Altın Rüzgar Gülü" ödülüne layık görüldü. 2025 başında fiyatı 1,49 eurodan 1,99 euroya yükselen bu çikolatanın gramajı kısa süre sonra 100 gramdan 90 grama düşürülmüştü. Bu da toplamda yüzde 48’lik bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Foodwatch temsilcisi Rebekka Siegmann, bu durumu “Skimpflasyonun açık bir örneği” olarak tanımlayarak, gizli fiyat artışlarının gıda sektöründe giderek yaygınlaştığını belirtti.

MAHKEME SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Hamburg Tüketiciyi Koruma Merkezi’nin suç duyurusunu inceleyecek olan Bremen Bölge Mahkemesi, ilk olarak Mondelez’den resmi savunma isteyecek. Ardından mahkeme heyeti, davanın yazılı mı yoksa sözlü duruşma yoluyla mı değerlendirileceğine karar verecek. Mahkemeden çıkacak karar, benzer durumlar için emsal oluşturabilir.

MONDELEZ ZARARDA DEĞİL

Artan maliyet baskılarına rağmen Mondelez, 2025’in ikinci çeyreğinde Avrupa’daki güçlü taleple birlikte net satışlarını 8,98 milyar dolara çıkararak beklentileri aştı. Hisse başına kâr ise 73 sent ile tahminlerin (68 sent) üzerinde gerçekleşti.

Ancak Kuzey Amerika’daki tablo farklı. Şirket, ABD’de yaşanan ekonomik belirsizlik ve eski Başkan Donald Trump döneminden kalma gümrük politikaları nedeniyle satışlarda yüzde 2,4’lük bir düşüş yaşandığını duyurdu. Bu durum, tüketicilerin daha uygun fiyatlı alternatif markalara yönelmesine neden oldu.

SKIMPFLASYON NEDİR?

Skimpflasyon, ürün ya da hizmetin fiyatı aynı kalırken miktarının veya kalitesinin azalması anlamına gelir. Bu terim, özellikle hizmet sektöründe kullanılırken, son dönemde gıda ürünlerinde de sıkça görülmeye başlandı. Şirketler bu stratejiyi, doğrudan zam yapmak yerine maliyetleri örtülü biçimde tüketiciye yansıtmak amacıyla kullanıyor.