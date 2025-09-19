Microsoft uyarıyor: Bu Office paketlerine verilen destek sona eriyor

Microsoft uyarıyor: Bu Office paketlerine verilen destek sona eriyor
Microsoft, Office 2016 ve Office 2019 desteğinin 14 Ekim 2025'te sona ereceğini resmen duyurdu. Bu, dünya çapında çok sayıda kullanıcı tarafından hala kullanılan bu popüler paketlerin artık güvenlik güncelleştirmeleri, teknik destek veya başka herhangi bir güncelleştirme almayacağı anlamına geliyor.

Bu karar, 2016 ve 2019 sürümlerindeki Visio ve Project gibi yardımcı uygulamalar için de geçerlidir. Bu tarihten sonra kullanıcılar, özellikle siber güvenlik ve yeni sistemlerle uyumluluk alanında daha fazla riske maruz kalacaktır.

Microsoft, eski sürümlerin kullanılmaya devam edilmesinin siber saldırılara karşı artan güvenlik açığına, belge uyumluluğu sorunlarına ve güvenlik standartları ve düzenlemelerine uyumda risklere yol açabileceğini vurguluyor.

Kullanıcıların, sürekli güncellenen Office paketinin abonelik sürümü olan Microsoft 365 Uygulamalarına geçmeleri önerilir. Abonelik modelini tercih etmeyenler için, geçen yıl Ekim ayında ev ve iş kullanıcıları için kullanıma sunulan Office 2024 mevcuttur.

800x450.webp

Ayrıca uzun vadeli çözümlere ihtiyaç duyan şirket ve kurumlar için 9 Ekim 2029'a kadar garantili destek sunan Office LTSC 2024 (Uzun Vadeli Hizmet Kanalı) seçeneği de bulunmaktadır.

Office 2016 ve 2019'un özellikle küçük işletmelerde hala çok yaygın olduğu göz önüne alındığında, bu değişikliğin çok sayıda kişiyi etkilemesi bekleniyor.

BT uzmanları, yeni sürümlere geçişin geciktirilmesinin, potansiyel güvenlik tehditlerinden önemli verilerin kaybına kadar yüksek maliyetlere yol açabileceği konusunda uyarıyor.

