Merkez Bankası'nın yeni Başekonomisti belli oldu!

Yayınlanma:
Merkez Bankası'nın yeni Başekonomisti Murat Taşçı oldu. Taşçı, Fed ve JPMorgan geçmişi dikkat çekiyor.

Ekonomi yönetiminde "vitrin değişikliği" hamleleri devam ediyor

Geçtiğimiz haftalarda TCMB bünyesine danışman sıfatıyla katılan Türk ekonomist Murat Taşçı'nın, bankadaki kritik görevi belli oldu. Bloomberg kaynaklı bilgilere göre Taşçı, Merkez Bankası'nın yeni Başekonomisti olarak görevlendirildi.

FED VE JPMORGAN GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Taşçı'nın kariyer basamakları, ekonomi yönetiminin yüzünü Batı finans sistemine döndüğünün bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra eğitimine ABD'de devam eden Taşçı, Teksas Austin Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Merkez Bankası'na çok konuşulacak danışman! Fed'de 17 yıl görev yaptı, JPMorgan'dan geldiMerkez Bankası'na çok konuşulacak danışman! Fed'de 17 yıl görev yaptı, JPMorgan'dan geldi

Kariyerinin önemli bir bölümünü ABD'de geçiren yeni Başekonomist, 2006-2023 yılları arasında Cleveland Fed’de (ABD Merkez Bankası'nın Cleveland şubesi) mesai harcadı. Buradan Kıdemli Ekonomist unvanıyla ayrılarak finans devi JPMorgan'a transfer olan Taşçı, yaklaşık 3 yıl boyunca İcra Direktörü ve Kıdemli ABD Ekonomisti olarak çalıştı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Murat Taşçı, Kasım 2025 tarihinde TCMB'ye danışman olarak katıldığını profesyonel iş ağı LinkedIn üzerinden duyurmuştu. Dikkat çeken bir detay ise bu paylaşımı ilk beğenen ismin TCMB Başkanı Fatih Karahan olmasıydı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

