Merkez Bankası Başkanı Karahan Ankara mesaisinde: ATO Başkanı ile görüştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşme, ATO Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda yapıldı.

ATO tarafından yapılan açıklamada, toplantıda Baran, Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele sürecinin piyasalara güven veren adımlar olarak değerlendirildi.

Baran, şunları söyledii:

“Merkez Bankası’nın enflasyonu kalıcı olarak düşürme hedefini destekliyoruz. Fiyat istikrarı, iş dünyasının sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için temel şarttır. Banka faizlerinin Merkez Bankası’nın politika faizleriyle uyumlu hale gelmesi, zorunlu karşılıkların düşürülmesi ve reel sektör lehine kredi sınırlamalarının gevşetilmesi beklentilerimiz arasında.”

NEFES KREDİSİ VE KREDİ KARTLARINDA ESNEKLİK TALEBİ

Ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılması ve bu harcamaların kredi sınırlamalarının dışında tutulması gerektiğini vurgulayan Baran, bu düzenlemelerin ticaretin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Finansman ihtiyacının karşılanmasında bankalara da sorumluluk düştüğünü dile getiren Baran, KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasının kritik bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu kapsamda bir çağrıda bulunan Baran şöyle konuştu:

“KOBİ’lerimiz için nefes kredileri gerçekten hayati öneme sahip. Ancak mevcut durumda, bu krediler ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalıyor. Üretimin ve ticaretin sürdürülebilirliği için yeni bir Nefes Kredisi programına ihtiyaç var.”

Fatih Karahan dün de Ankara Sanayi Odası ile görüşmüştü.

