Merkez Bankası Başkanı Karahan Ankara mesaisinde: ATO Başkanı ile görüştü

Merkez Bankası Başkanı Karahan Ankara mesaisinde: ATO Başkanı ile görüştü
Yayınlanma:
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dün ASO toplantısının ardından bugün de Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile görüştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşme, ATO Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda yapıldı.

ATO tarafından yapılan açıklamada, toplantıda Baran, Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele sürecinin piyasalara güven veren adımlar olarak değerlendirildi.

Sanayi dipte, sanayici isyanda! "Sebebi olmadığımız bir enflasyonun yükümlülüğüne maruz kalıyoruz"Sanayi dipte, sanayici isyanda! "Sebebi olmadığımız bir enflasyonun yükümlülüğüne maruz kalıyoruz"

Baran, şunları söyledii:

“Merkez Bankası’nın enflasyonu kalıcı olarak düşürme hedefini destekliyoruz. Fiyat istikrarı, iş dünyasının sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için temel şarttır. Banka faizlerinin Merkez Bankası’nın politika faizleriyle uyumlu hale gelmesi, zorunlu karşılıkların düşürülmesi ve reel sektör lehine kredi sınırlamalarının gevşetilmesi beklentilerimiz arasında.”

NEFES KREDİSİ VE KREDİ KARTLARINDA ESNEKLİK TALEBİ

Ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılması ve bu harcamaların kredi sınırlamalarının dışında tutulması gerektiğini vurgulayan Baran, bu düzenlemelerin ticaretin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Finansman ihtiyacının karşılanmasında bankalara da sorumluluk düştüğünü dile getiren Baran, KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasının kritik bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu kapsamda bir çağrıda bulunan Baran şöyle konuştu:

“KOBİ’lerimiz için nefes kredileri gerçekten hayati öneme sahip. Ancak mevcut durumda, bu krediler ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalıyor. Üretimin ve ticaretin sürdürülebilirliği için yeni bir Nefes Kredisi programına ihtiyaç var.”

Fatih Karahan dün de Ankara Sanayi Odası ile görüşmüştü.

ASO Başkanı Ardıç: Kamu, tasarruf konusunda öncü ve örnek olmalıASO Başkanı Ardıç: Kamu, tasarruf konusunda öncü ve örnek olmalı

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Ekonomi
Son dakika | Altın rekor kırdı
Son dakika | Altın rekor kırdı
AKP'ye yakın isim memur zammını gösterdi: "Ak Parti kaybeder"
AKP'ye yakın isim memur zammını gösterdi: "Ak Parti kaybeder"