Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın annesi Hatice Karahan yaşamını yitirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın annesi Op. Dr. Hatice Karahan vefat etti.

Merkez Bankası tarafından taziye mesajı yayımlandı.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre, Op. Dr. Hatice Karahan için ilk tören İstanbul'da düzenlenecek. Cenaze, 13 Aralık 2025 Cumartesi günü (bugün), İstanbul Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Uşak'a uğurlanacak.

Op. Dr. Hatice Karahan'ın naaşı, 14 Aralık 2025 Pazar günü, ikindi namazı sonrasında Karahallı Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

HATİCE KARAHAN KİMDİR?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın annesi olan Op. Dr. Hatice Karahan, tıp doktoru olarak uzun yıllar sağlık sektöründe hizmet verdi. Uşak kökenli bir ailenin mensubu olan Karahan, meslek hayatı boyunca birçok hastanın tedavisini üstlendi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

