Mercimekte de dışa 'bağımlı' olduk!

Mercimekte gümrük vergisi oranı yüzde 19,3’ten 10’a, yulafta ise yüzde 130’dan 30’a indirildi. Söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabından bir açıklamada bulundu.

"VENEZUELA’DAN MERCİMEK ALINACAK"

Konuya tepki gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, mercimek çorbasında dahi dışa bağımlı hale gelindiğini savundu. Çömez, "Mercimek çorbasında bile dışarıya bağımlı hale geldik. Kapı kapı dolaşıp yeşil mercimek arıyoruz iyi mi? Venezuela’da tarım yapıp milletimizin karnını doyuracaktık sözde! Şimdi sıfır gümrükle ta Venezuela’dan, Güney Amerika’dan mercimek getireceğiz. Dünya lideriyiz ya belki de ondandır!" ifadelerini kullandı.