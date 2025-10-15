Mercedes yeni fabrikası için bakın hangi ülkeyi seçti?

Mercedes -Benz, Romanya'nın orta kesimindeki Sebes sanayi bölgesinde yeni bir üretim hattının resmi açılışını gerçekleştirdi. 130 milyon avroyu aşan yatırım , yeni GLC Electric için elektrik motorları üretmeyi amaçlıyor.

Alman şirketinin bu özel yatırımı, Grubun elektrikli mobiliteye evrensel geçişini hızlandırmaya yönelik küresel stratejisinin bir parçasıdır .

Sebes'teki yeni üretim hattı yaklaşık 30 dönümlük bir alanı kaplıyor ve montaj ile tedarik zinciri departmanlarını bünyesinde barındırıyor ve "nötr" karbon ayak iziyle çalışacak şekilde inşa edildi.

Alman şirket, 37 milyon avroluk devlet yardımından yararlanırken , yatırımın geri kalan yaklaşık 95 milyon avroluk kısmı Mercedes-Benz tarafından yeni tesislerin donanım ve altyapısı için ödendi.

MERCEDES-BENZ GLC ELEKTRİKLİ

Yeni üretim hattı, üç ana mekanik parça ünitesinden oluşan elektrik motorlarını monte edecek. Yıllık üretim kapasitesinin 500.000 adet olması bekleniyor ve bu yeni hattın açılışıyla 500 kişiye istihdam sağlanacak. Bu, Star Assembly Sebes'in toplam personel sayısını 2.600'ün üzerine çıkaracak.

Mercedes-Benz fabrikası, Dacia ve Ford'dan sonra Romanya'nın şu anda üçüncü büyük ihracatçısı konumunda. Sebes'te üretilen elektrik motorları, yeni elektrikli GLC'nin 2026 yılında seri üretime gireceği Bremen fabrikasına ve Macaristan'daki fabrikasına doğrudan gönderilecek. Bu elektrik motorlarıyla donatılmış modeller, Avrupa ve ABD pazarlarında satışa sunulacak.

Sebes fabrikasında ayrıca markanın termal ve hibrit modelleri için sekiz ileri çift kavramalı otomatik şanzımanlar ve dokuz ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanlar üretiliyor .

Mercedes-Benz Grubu , iştirakleri Star Transmission ve Star Assembly aracılığıyla 2001 yılından bu yana Romanya'da faaliyet göstermektedir. Mercedes-Benz, Romanya'ya toplam 700 milyon avrodan fazla yatırım yapmıştır .