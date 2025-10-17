Mercedes 1930'ların zarafetinden ilham alan fütüristik bir konsept sundu

Zarif oranları ve aydınlatmalı ızgarasının yanı sıra bu büyük coupe, retro esintili bir kabine sahip ve gelişmiş otonom sürüş yetenekleriyle geliyor.

Dış tasarımda Mercedes'in geçmişinden gelen stil öğeleri, fütüristik detaylarla bir araya getirilmiş.

İlk olarak GLC EV serisinde görülen "İkonik Izgara", yıldızlar doğru hizalandığında büyük ve aydınlatılmış bir panelin araçta güzel görünebileceğini kanıtlıyor. Konseptin şekli W108, W111 ve 600 Pullman gibi klasiklerden esinlenmiş, ancak burada Mercedes'in klasik kaput süsü ve agresif farlarla birleştirilmiş.

Profil, 2016 ve 2017 Vision Mercedes-Maybach 6 Coupé ve Cabriolet konseptlerini anımsatıyor, ancak çıkıntılar daha kısa. Uzun kaput, çamurluklardaki yan çıtalarla vurgulanarak kısa ön camın çizgilerini sürdürüyor. Eğimli tavan çizgisi, ikonik 300 SL Gullwing'e açık bir gönderme yapan kavisli kuyruğa uzanıyor.

Mercedes tasarım şefi Gorden Wagener, konseptin "otomotiv tasarımının altın çağı olan 1930'lardan" ilham aldığını söylüyor. Wagener, bunu "hareket halinde bir heykel, zamansız zarafetin bir övgüsü ve geleceğe dair bir ifade" olarak tanımlıyor.

Vision Iconic konseptinin iç mekanı da dış görünümü kadar etkileyici. Şirket, Art Deco akımından ilham alarak "dinlenme konforu ve hiper analog ve dijital lüksün yepyeni bir deneyimini" hedefliyor.

Şeffaf zeplin şeklindeki gösterge panelinin önünde yuvarlak dört kollu bir direksiyon simidi yer alırken, gösterge panelinde ince kronografları anımsatan hareketli analog tarzı ekranlar bulunuyor.

Konseptin gösterge panelinin merkezinde, retro estetiğe fütüristik bir dokunuş katan, yapay zeka asistanı olarak da görev yapan bir saat de dahil olmak üzere dört adet geleneksel tarzda saat yer alıyor.

Koyu mavi kadifeyle kaplı lüks bir bank formundaki koltuklar, sedef detaylar ve 17. yüzyıla gönderme yapan el yapımı hasır zeminle tamamlanıyor. Mercedes ayrıca, konseptin koyu mavi tonu ve gümüş-altın detaylarıyla uyumlu, erkek ve kadınlar için altı farklı kıyafet kombinasyonundan oluşan bir koleksiyon da sundu.

Nostaljik detaylara rağmen, Vision Iconic ciddi bir teknolojiye sahip. İnsan beyninin işleyişine göre modellenen bir sistem olan "nöromorfik bilgi işlem" ile desteklenen Seviye 4 otonomiyi hedefliyor. Mercedes, ortamı yorumlamada mevcut ayarlardan on kat daha verimli olduğunu ve yapay zekanın işleme için harcadığı enerjiyi yüzde 90'a kadar azaltabileceğini iddia ediyor.

Vision Iconic, gelişmiş yol tutuşu ve çeviklik için arka aks direksiyon sistemiyle birleştirilmiş elektronik direksiyon sistemine de sahip. Otomobil üreticisi, tamamen elektrikli güç aktarma organının özelliklerini henüz açıklamadı.

Bir diğer öne çıkan özellik ise tüm gövdeyi kaplayan güneş kaplaması. Bu kaplama, sadece pili şarj etmekle kalmıyor, aynı zamanda hava durumuna ve konuma bağlı olarak yalnızca güneş ışığı kullanarak yılda 12.000 km'ye (7.500 mil) kadar menzil sağlıyor. %20 verimlilikle her renge uyum sağlayabilen kaplama, kolayca geri dönüştürülebilir tasarımıyla göz alıcı görünümünün altında sürdürülebilirliği vurguluyor.

Mercedes'in amiral gemisi coupe modelinin ürün gamına geri döneceğine dair söylentiler ilk olarak bu yılın başlarında, şirketin Maybach ve AMG versiyonlarında iki kapılı S-Serisi modelini korumasıyla ortaya çıktı.

Ancak bu tasarımlar, gelecek yıl yeniden tasarıma tabi tutulması beklenen mevcut nesil S-Serisi sedana dayanıyordu. On yılın sonunda piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesilde, içten yanmalı motorların yanı sıra elektrikli motorlar da yer alacak.

Bu yeni konseptin sadece bir tasarım çalışması mı yoksa gelecekte olacakların gerçek bir ön izlemesi mi olduğu henüz bilinmiyor ancak Mercedes'in büyük kupanın sanatını henüz keşfetmeyi bırakmadığının kesinlikle bir göstergesi.