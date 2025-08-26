Memura zam kararı çıkar mı? Kurul 4. kez toplanacak!

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam pazarlığında karar verecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun dördüncü toplantısı bugün 14:00'de gerçekleşecek.

Gözler sondan bir önceki toplantı olan dördüncü toplantıya çevrildi. Kurul bugün bir karara varmkazsa eğer bu işi yarın sonuçlandırmak durumunda. Yasaya göre zam Hakemler Kurulu'na geldikten sonra 5 gün içerisinde karara bağlanması gerekiyor.

6,5 MİLYON KİŞİ KARARI BEKLİYOR

Önceki 3 toplantı Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştmişti. Toplantılara, konfederasyon temsilcileri ile kamu işveren temsilcileri katıldı.

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi, kuruldan çıkacak nihai kararı merakla bekliyor.

SON GÜN ÇARŞAMBA

Dün yapılan ve yaklaşık 3 saat süren üçüncü oturumda, zam kararı çıkmamıştı. Sürecin son kararı ise en geç 27 Ağustos Çarşamba gününe kadar açıklanmak zorunda.

TARAFLARIN ZAM TEKLİFLERİ

Hükümet, son teklifinde taban aylığa 1.000 TL iyileştirme yapılmasını önerdi. Ayrıca 2026 yılı için yüzde 11 + 7; 2027 yılı için ise yüzde 4 + 4 oranında zam önerisi sundu.

Buna karşılık Memur-Sen, 2026 için yüzde 88; 2027 yılı için ise yüzde 46 oranında maaş artışı talep etti.