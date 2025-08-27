Memur zammında büyük yalan ortaya çıktı: Masada unutulanları açıkladı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, dördüncü toplantısında memura zam kararını verdi. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2026-2027 yıllarında alacakları zam Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamu görevlilerine yapılacak maaş artışları, 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için yüzde 7 olarak belirlendi. 2027 yılında ise ilk altı ay için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 4 oranında zam yapılacak. Ayrıca 2026'nın ilk döneminde memurların taban aylıklarına 1000 TL'lik ilave artış sağlanacağı da karar altına alındı.

Milyonlarca haneyi sefalete sürükleyen zam kararına İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu çok sert tepki gösterdi.

MASADA UNUTULANLARI AÇIKLADI

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken memur ve memur emeklisinin 2 yıl boyunca hanesine sokacağı sefalet zamlı maaşları sert eleştirdi.

Memura verilen zammın "adeta sadaka niteliğinde" olduğunu ifade eden Kavuncu, "Zammın ana sorumlusu da yine bu iktidardır. Sizden af dilemesi lazım" diyerek milyonlarca memur ve memur emeklisine seslendi. Zam görüşmeleri başladığında yetkili sendikanın 2 yıl için toplam zam beklentisinin yüzde 134 olduğunu hatırlatan Kavuncu, yüzde 27 olarak verilen toplam zam beraberinde geçmişteki kayıpları telafi edecek bir düzenlemenin yapılmamasına tepki gösterdi.

Refah payı, seyyanen zam sözü, kira yardımı, sözleşmeli personele vaad edilen kadronun masada unutulmasına dikkat çeken Kavuncu, paketin içinde yer alan iyileştirmenin "hayal kırıklığı" olduğunu ifade etti.

"MEMUR ZAMMINDA BÜYÜK YALAN ORTAYA ÇIKTI"

Buğra Kavuncu'nun memur zammına ilişkin sözleri şu şekilde:

Dün açıklanan rakam kabul edilemeyecek bir rakamdır. Aradaki fark çok büyük. Yetkili sendika iki yıl için yüzde 134 zam isterken dün açıklanan rakam yüzde 27 olarak gerçekleşti. Bu büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu açıklanan rakamda refah payı yoktur, geçmişteki kayıpları telafi edecek bir düzenleme de yoktur. Seyyanen zam sözü de yerine getirilmemiştir. Bir büyük yalan daha bu şekilde ortaya çıkmıştır. Kira yardımı bu açıklanan pakette yer almadı, sözleşmeli personele vaad edilen kadro da bu paket içerisinde yer almamıştır. Adeta bir büyük hayal kırıklığı olmuş dağ fare doğurmuştur.

Kur Korumalı Mevduatı (KKM) artık kaldırdıklarını büyük bir müjdeyle ilan ettiler. KKM gelirken de yine bunu büyük bir coşkuyla anlatmışlardı. Mehmet Şimşek kendinden önce iktidarın yapmış olduğu bu uygulamanın ne kadar büyük bir hata olduğunu ifade etmiştir. Bu hatalı uygulamanın 60- 70 milyar dolar civarında yükü olduğu aşikardır. İktisatçılar bu uygulamanın yanlışlığını ifade ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, 'bunu hazmedemiyorlar. İktisatçıların bazıları sahiplerine yaranmak için programı kötülüyor' demişti. Acaba Sayın Mehmet Şimşek sahibinin sesiyle mi konuşuyor, mandacı mı, bir müslüman değil mi nas'a uymuyor mu? Bunu bu hükümetin cevaplaması lazım.

Dün memurumuza verilen adeta sadaka niteliğindeki bu zammın ana sorumlusu da yine bu iktidardır. Sizden af dilemesi lazım. 2021 yılının Eylül ayında 100 liraya doldurduğunuz bir sepeti bugün ancak bin 413 liraya doldurabiliyorsunuz. Bir de bugüne kadar memura, işçiye verilen zamma bakın. Milletin nasıl ezildiği ve fakirliğe mahkum edildiği çok net ortada.

Sayın Şimşek çıkıp net bir açıklama yapmalıdır. Bizim yaptığımız açıklamalarda 70 milyar dolarlara varan bu rakamların KKM'nin bu ülkeye yükünün ne kadar olduğunu açıklamalı ki biz de AKP Genel Başkanının hatalı politikaları sonucu bu milletin ödemek zorunda olduğu bedelin ne olduğunu net olarak görmüş olalım.

Biz enflasyonun doğru ölçülmesini istiyoruz. İkincisi; enflasyonla ilgili tahmininizi doğru yapın. Üç; bu verileri sağlıklı bir şekilde açıkladıktan sona memurumuza vermeniz gereken zammı da gerçeğe en yakın şekilde verin. Bu bir rezilliktir. OECD'ye üye ülkelerin ortalama enflasyon oranı ortada hepsi tek haneli biz hala bugün çok yüksek oranlarla boğuşuyoruz.