Memur ve emekli zammı garantiledi: 148 bin lira alacak

TÜİK Kasım ayı enfasyon verileri ile garantilenen zam oranları da netleşti. Enflasyona bağlı maaş zammı alan çalışan ve emekli için son aşama Aralık'ta tamamlanacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI GARANTİLEDİ

Memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaş artışı, her yıl enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının toplamı üzerinden hesaplanıyor.

Açıklanan beş aylık veriler, 2025 Ocak zammının büyük ölçüde şekillendiğini gösteriyor. Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle oranda sınırlı bir değişiklik olması bekleniyor.

Kesinleşen beş aylık enflasyon farkına göre ise bazı meslek gruplarına yansıyacak yeni maaşlar belli oldu. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının birleşmesiyle memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ocak ayında kayda değer bir artış alması öngörülüyor.

Nihai oran ise TÜİK’in açıklayacağı aralık enflasyonuyla birlikte kesinleşecek.

En düşük emekli maaşının kaç lira olacağını açıkladı: Tersine dönecek zam oranını anlattı

148 BİN LİRA ALACAK

Uzman doktorun Temmuz-Kasım aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon verisi ile 148 bin lira alacağı maaş listesi: