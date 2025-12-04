Memur ve emekli zammı garantiledi: 148 bin lira alacak

Temmuz-Kasım dönemi için 5 aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından memur ve emekli zammı garantiledi... Nihai tutarlar Aralık verisinin ardından netleşecek ancak şu an ki enflasyon farkı ile zirvede yer alan uzman doktor 148 bin lira alacak.

TÜİK Kasım ayı enfasyon verileri ile garantilenen zam oranları da netleşti. Enflasyona bağlı maaş zammı alan çalışan ve emekli için son aşama Aralık'ta tamamlanacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI GARANTİLEDİ

Memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaş artışı, her yıl enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının toplamı üzerinden hesaplanıyor.

Açıklanan beş aylık veriler, 2025 Ocak zammının büyük ölçüde şekillendiğini gösteriyor. Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle oranda sınırlı bir değişiklik olması bekleniyor.

Kesinleşen beş aylık enflasyon farkına göre ise bazı meslek gruplarına yansıyacak yeni maaşlar belli oldu. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının birleşmesiyle memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ocak ayında kayda değer bir artış alması öngörülüyor.

Nihai oran ise TÜİK’in açıklayacağı aralık enflasyonuyla birlikte kesinleşecek.

148 BİN LİRA ALACAK

Uzman doktorun Temmuz-Kasım aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon verisi ile 148 bin lira alacağı maaş listesi:

MeslekMevcut Maaş (TL)Yeni Maaş (TL)
Uzman Doktor126.119148.252
Profesör111.348130.889
Mühendis78.20091.924
Şube Müdürü76.65990.112
Başkomiser74.49087.563
Araştırma Görevlisi73.79286.742
Avukat73.51586.416
Polis Memuru68.08480.032
Uzman Öğretmen67.76679.658
Vaiz63.91675.133
Hemşire61.75972.597
Öğretmen61.14671.877
Teknisyen54.54764.120
Memur52.61761.851

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

