Memur ve emekli için zam açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerini masaya yatırdı. Kasım ayı enflasyonunun yüzde 0,87, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,07 olarak açıklanmasına tepki gösteren Yalçın, bu rakamlarla memurun 5 aylık enflasyon farkının sadece yüzde 5,91'de kaldığını belirtti.

Yalçın, kış aylarının getirdiği ağır fatura yüküyle birlikte, resmi rakamlar ile sokağın gerçeği arasındaki uçurumun giderek derinleştiğini dile getirdi.

"ENFLASYON HEDEFLERİ TUTMADI, FATURA MEMURA KESİLDİ"

İktidarın 2 yılı aşkın süredir uyguladığı sıkılaşma politikalarının, faturayı sabit gelirliye ve memura kestiğini savunan Yalçın, ekonomik tahminlerdeki sapmalara dikkat çekti. 2023 yılında yapılan tahminlerde 2025 enflasyonunun yüzde 14 olarak öngörüldüğünü, ancak bugün bu oranın yüzde 33 bandına dayandığını hatırlatan Yalçın, iktidara zor bir soru yöneltti.

Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Kamu işvereni, enflasyonu hedeflere uyduramıyorsa, maaşları neden beklenen enflasyona uydurmaya çalışıyor?"

Uygulanan politikaların gelir adaletsizliğini körüklediğini belirten Yalçın, çalışanlar arasındaki makasın açıldığını ve emekli kamu görevlilerinin gelecek kaygısına sürüklendiğini vurguladı.

"İŞVEREN GERÇEKLERİ GÖRMEZDEN GELMEYİ BIRAKMALIDIR"

Kamuda çalışma barışının bozulduğunu söyleyen Yalçın, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun ve işverenin kararlarını "haksız ve yetersiz" olarak nitelendirdi. Memur-Sen Başkanı, çözüm için iktidara çağrıda bulundu.

Yalçın sözlerini şöyle noktaladı:

"İşveren, çalışanların haklarını küçültmeyi, gelir dağılımını dengesizleştirmeyi, hayatın gerçeklerini görmezden gelmeyi bırakmalı, 2026 yılı gelmeden emekliliğe de yansıyacak şekilde seyyanen zam ile 'hakemin' adaletsizliğini gidermelidir."