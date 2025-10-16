Mehmet Şimşek'in görmesi gereken rapor ortaya çıktı: Vatandaşın gündeminde sadece o var

İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan rapor İstanbullunun büyük bir endişe içerisinde olduğunu ortaya çıkardı. Rapor, ekonomi yönetiminin, enflasyonun düştüğü, verilerin iyi geldiği açıklamalarını akıllara getirdi.

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yayımladığı İstanbul Barometresi Eylül ayı raporu, kentte ekonomik endişelerin hızla arttığını ortaya koydu. Araştırma, vatandaşların hem ülke hem de hane ekonomisine dair karamsarlığının derinleştiğini gösteriyor.

EKONOMİYE GÜVEN DÜŞÜYOR

Katılımcıların yüzde 37,8’i Türkiye ekonomisinin kötüye gideceğini düşünürken, yalnızca yüzde 21,9’u iyileşeceğine inanıyor. Kendi ekonomik durumunun daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 26,1 olarak ölçüldü. Veriler, toplumun önemli bir kısmında ekonomik güvenin zayıfladığını gösteriyor.

KREDİ KARTI BORÇLARINDA TEHLİKE ÇANI

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 40’ı kredi kartı borcunun yalnızca asgari tutarını ödeyebildi. Borcun tamamını kapatabilenlerin oranı ise bir ay içinde yüzde 47,6’dan yüzde 40,6’ya geriledi. Alt gelir grubunda bulunan katılımcıların yüzde 11,3’ü ise hiç ödeme yapamadığını belirtti.

GEÇİNMEK HER GEÇEN AY DAHA ZOR

İstanbul Barometresi’ne göre kentte geçim sıkıntısı hızla artıyor. Katılımcıların yüzde 53,9’u geçinmekte zorlandığını, yüzde 31,4’ü ise artık temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını ifade etti. Bu oran bir önceki ay yüzde 22,1 düzeyindeydi.

GIDA ENDİŞESİ YAYGINLAŞIYOR

Eylül ayında katılımcıların yüzde 49,5’i hanelerinde yeterli gıdaya ulaşamamaktan endişe duyduğunu bildirdi. “Sıklıkla endişelendim” diyenlerin oranı da yüzde 17,9’a çıktı. Artan fiyatlar, gıda güvensizliği riskini gözler önüne serdi.

FATURA ÖDEMELERİNDE AKSAMA

Araştırmaya göre İstanbulluların yüzde 18,3’ü Eylül ayında tüm fatura ve aidatlarını ödeyemedi. En çok aksayan kalemlerin başında elektrik (%61), su (%52,7) ve doğalgaz (%44,5) faturaları geldi. Bu durum, hane bütçelerindeki daralmayı bir kez daha gözler önüne serdi.

GELECEĞE DAİR UMUT ZAYIF

Önümüzdeki altı ay için yapılan tahminlerde katılımcıların yüzde 73,5’i işsizliğin, yüzde 87,1’i döviz kurunun yükseleceğini düşünüyor. Sadece yüzde 40,7’si ekonomik büyümenin azalacağını öngörüyor. Veriler, toplumun genelinde ekonomik istikrara dair umudun azaldığını gösteriyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

