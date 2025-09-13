Mehmet Şimşek yüzde 40'tan vazgeçti: Zam kesin ama usulü değişti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "sıfır vergi kaçağı" hedefi ile başlattığı uygulamalar kapsamında büyükşehirlerde bulunan ve nüfusu 30 bini geçen ilçelerdeki esnafların götürü (basit) usul defter tutma olanağı kaldırdı.

Esnafın gelirinden yüzde 40 vergi almanın yolunu açan gerçek usule geçilirken taksi, dolmuş ve servis gibi ulaşım yapan esnaf da yeni sisteme dahil olmuştu. Sıfır vergi avantajı bulunan ulaşım esnafın karara tepki göstermemesi şaşkınlık yaratırken yeni bir gelişme ortaya çıktı.

ZAM KESİN AMA USULÜ DEĞİŞTİ

Gerçek usul sisteminde mükellef gerçek kazancı üzerinden her ay yüzde 40’a varan oranlarda Gelir Vergisi ödediği gibi üzerine bir de KDV ve beyanname yükü biniyor. Ancak Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın taksi ve dolmuşçu esnafı için gerçek usul yerine ‘hasılat esaslı vergileme’ sistemini düşündüğü ortaya çıktı.

Vergi yükünü sıfırdan yüzde 40'a çıkaracak gerçek usule tepkili olsa da ses çıkarmayan esnafın da hasılat esaslı sisteme razı olduğu öğrenildi.

Yeni verginin ilan edilmesine rağmen şoför ve dolmuşçu temsilcilerinin adeta sessizliğe bürünmesinin arka planında ‘ölüm ve sıtma’ kuralının yattığı belirtiliyor.

MEHMET ŞİMŞEK YÜZDE 40'TAN VAZGEÇTİ

Süzer'e konuşan bir kaynak, şu bilgileri verdi:

“Bu geniş kesimin gelirlerinin elektronik ortamda tespit edilmesi gerekiyor. Bunun için en iyi yöntem gerçek usulde vergileme. Ancak bir kesimin vergisini sıfırdan bir anda kazancının yüzde 40’ına hatta diğer yüklerle yüzde 50’sine çıkardığınızda büyük tepki geliyor. Bu nedenle ikinci yöntem olan hasılat esaslı vergileme uygulanacak.

Bu yöntemde taksici ve dolmuşçunun giderleri düşülmeden toplam hasılatı üzerinden yüzde 1-1.5 gibi bir oranda vergi alınacak. Esnafa ‘ölüm’ anlamına gelen gerçek usul gösterildiği için ‘hasılat’ sıtmasına razı olacak. Hatta bu konuda mutabakat sağlandı.

Halkla doğrudan temas içerisinde bulunan taksici ve berberler, seçmenin oy kararını etkilemede önemli rol oynadıkları düşünülen iki meslek grubu. Bu nedenle AKP iktidarı taksici ve berberden mümkün olduğunca vergi almama yoluna gidiyor.

AKP’nin taksicileri göz ardı edemeyeceğini belirten kaynak, “Hasılat esaslı vergileme için kanun gerekiyor. Bu kanun çıkacak, gerçek usul uygulamaya girmeden tarih olacak”