Mehmet Şimşek açıkladı: Güneydoğu'ya harcanacak 1,55 milyar euro kredi

Yayınlanma:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Güneydoğu'ya harcanmak üzere 1,55 milyar euro dış kaynak temin ettiklerini açıkladı.

Enflasyon halkın sırtında yük olmaya devam ediyor. Ekonomik olarak zor günler geçirirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kredi temin edildiğini açıkladı.

Şimşek'in açıkladığına göre, 1,55 milyar euroluk kredi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin altyapısına yönelik kullanılacak.

Şimşek, yurt dışından 2025'te demir yolu sektörüne sağlanan dış finansman toplamı yaklaşık 4,2 milyar euroya ulaştığını açıkladı.

X hesabından açıklama yapan Şimek şunları kaydetti:

"Güneydoğu Anadolu Bölgemizin rekabet gücünü artıracak projeye finansman desteği sağlıyoruz.

Ulaşım altyapısını güçlendirerek ticaret, turizm ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi'ne 1,55 milyar avro dış kaynak temin ettik.

Böylece 2025 yılında demir yolu sektörüne sağlanan dış finansman toplamı yaklaşık 4,2 milyar avroya ulaştı.

Bölgesel endüstrilerin liman ve demir yolu bağlantılarını güçlendirerek üretim ve lojistik merkezlerinin küresel pazarlara erişimini artırıyoruz."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

