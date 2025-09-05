Maydonoz Döner satışa çıkarıldı: İşte fiyatı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile el konulan ve kayyum olarak atandığı şirketleri Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü olarak tek çatı altında toplayarak satışa çıkardı.

Satışa çıkarılan bütünlüğün muhammen bedeli 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi.

ZİNCİR MARKALAR TEK ÇATI ALTINDA SATILACAK

TMSF tarafından oluşturulan bu ticari paket; Somca Gıda, Altı G Gıda, Sümer Entegre Et, Enerca Gıda ve Deta Ambalaj gibi şirketlerin malvarlıkları, hakları, sözleşmeleri ve varlıklarını kapsıyor. Satışa sunulan yapının içinde, ülke genelinde faaliyet gösteren Maydonoz Döner şubeleri ile My Fried Chicken adlı tavuk restoranlarının franchise hakları da yer alıyor.

KATILIMCILAR İÇİN 280 MİLYON TL TEMİNAT ŞARTI

İhaleye girmek isteyen yatırımcıların, muhammen bedelin %10'una karşılık gelen 280,1 milyon TL teminat yatırmaları gerekiyor. Şartnameyi alan adaylar, belgelerini hazırlayarak 14 Ekim 2025 saat 16.00’ya kadar TMSF Satış Komisyonu’na teslim edecek.

İhale ise 15 Ekim 2025 saat 11.00’de, TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında gerçekleştirilecek.

İHALE İKİ AŞAMALI YAPILACAK: ZARF USULÜ VE AÇIK ARTIRMA

Satış süreci iki etapta yürütülecek. Öncelikle katılımcılar kapalı zarf usulüyle tekliflerini sunacak. Ardından uygun bulunan teklifler arasından açık artırma düzenlenecek. TMSF Kurulu gerek duyarsa pazarlık usulü de devreye alınabilecek. En yüksek teklifi veren yatırımcı, Maydonoz Döner Grubu’nun yeni sahibi olacak.

GEÇMİŞ SORUŞTURMALAR GÜNDEMDEYDİ

Şubat 2025’te FETÖ’ye finansman sağladığı iddiasıyla Antalya merkezli 31 ilde Maydonoz Döner’e yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirilmişti. Soruşturma kapsamında 353 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 126’sı tutuklanmış, 156 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Yürütülen incelemelerde, şirketle örgüt arasında 220 milyon TL’lik işlem hacmi tespit edildiği belirtilmişti. Gözaltına alınan isimlerden 102’sinin ByLock kullanıcısı olduğu da ortaya çıkmıştı.

Söz konusu operasyon sonrası, şirketin ortakları olan Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin hakkında işlem yapılmış ve TMSF, 21 ayrı şirkete kayyum olarak atanmıştı.