Marmara Birlik açıkladı: Zeytin üreticisine 1.2 milyar TL destek

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) 71. Olağan Genel Kurulu, kooperatif temsilcilerinin geniş katılımıyla Bursa'da gerçekleştirildi.

Ünlü zeytin markası konkordato ilan etti

Yaklaşık bir yıldır yönetim kurulu kararıyla bu mevkide bulunan Ali Yıldız, yapılan oylama sonucunda asaleten başkanlık koltuğuna oturdu. Göreve geldikleri andan itibaren kurumsal yapıyı kuvvetlendirmeye ve güven ortamını yeniden tesis etmeye odaklandıklarını belirten Yıldız, üretici ortakların haklarını koruyan bir yönetim anlayışını benimsediklerini söyledi.

2025 HASILATI 6,6 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Marmarabirlik tarafından paylaşılan verilere göre, kurum 2025 senesini 6 milyar 600 milyon liralık ciro ile kapattı. Yüzde 35 oranında bir büyüme ivmesi yakalayan birlik, 35 milyon dolarlık dış satım rakamıyla tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu.

Türkiye'nin zeytin devi 13 Şubat’ta 860 milyon lira ödeme yapacak

Başkan Yıldız, bu başarının doğru yönetim stratejileri ile üreticinin emeğinin birleşmesi sayesinde elde edildiğini vurguladı.

ÜRETİCİYE 1 MİLYAR 200 MİLYON LİRALIK KAYNAK

Gelecek döneme ilişkin hedeflerini açıklayan Ali Yıldız, 2026 senesi için zeytin üreticilerine toplamda 1 milyar 200 milyon lira tutarında ayni kredi tahsis edildiğini bildirdi.

Üretici başına sağlanacak destek miktarlarının 25 bin lira ile 140 bin lira arasında değişeceği aktarıldı. Yıldız, "Sürdürülebilir büyüme yolunda güçlü bir ivme yakaladık. Sağlanan bu katkılar, üretimin devamlılığı ve kalite artışı açısından hayati bir öneme sahip" ifadelerini kullandı. Kurumun yeni hedefi ise ihracatı 50 milyon dolar barajının üzerine taşımak olarak belirlendi.

YENİ YÖNETİM LİSTESİ ŞEKİLLENDİ

Yeni yönetim kadrosunda Ali Yıldız'ın yanı sıra şu isimler yer alıyor: Remzi Bayram, Kemal Dinç, Hüseyin Kızıl, Yunus Emre Koyutürk, Erdoğan Erbay ve Genel Müdür Mehmet Ertaş.