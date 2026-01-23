Türkiye'nin zeytin devi 13 Şubat’ta 860 milyon lira ödeme yapacak

Marmarabirlik, 2025-2026 iş yılı ürün alım kampanyasında aldığı ürün bedellerinin kalan yarısının karşılığı olarak ortaklarına 13 Şubat’ta 860 milyon TL ödeme yapacak.

2025-2026 ürün alım kampanyası içerisinde ürün bedellerinin yüzde 50’sini 15 günlük periyotlarda ortaklarına peşin olarak ödeyen Marmarabirlik, ürün bedellerinin geri kalan kısmının yarısını 13 Şubat 2026 tarihinde ödeyecek.

860 milyon TL tutarındaki bu ödeme ile ürün bedellerinin yüzde 75’i, yani 2 milyar 580 milyon TL ödenmiş olacak. Kalan yüzde 25’lik bölüm de en geç nisan ayı içinde ortakların hesabına yatırılacak.

marmarabirlik.jpg

3 MİLYAR 440 MİLYON TL’LİK ÜRÜN ALIMI YAPILDI

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, geçen yıl 3 milyar 362 milyon liralık ürün alımı yapıldığını, bu kampanya döneminde ise Marmarabirlik’in 3 milyar 440 milyon TL tutarında ürün alımı gerçekleştirdiğini belirtti.

Yıldız, “Göreve geldiğimiz günden bugüne üreticimize doğru veriler ve sürdürülebilir çözümler sunmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonraki adımlarımızda da ortaklarımız ile birlikte büyümek için stratejiler geliştiriyoruz” dedi.

Kaynak:DHA

