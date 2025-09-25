Mansur Yavaş'a operasyon gelirse olacaklar 19 Mart'tan belli: Piyasalara bedelini açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak cezaevine gönderildiği İBB operasyonunu sonrası borsa 2 ayrı gün 2'şer kez devre kesiciye girmiş dolar ve altın TL karşısında tarihi zirveleri görmüştü.

Hazine'ye Merkez Bankası'nın 43 milyar dolarlık rezervini 3 haftalık eriterek darbe vuran operasyonun ardından akıllara Mansur Yavaş'ın ismi geldi.

MANSUR YAVAŞ'A OPERASYON GELİRSE OLACAKLAR 19 MART'TAN BELLİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlerde yapılan harcamaların "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası ile soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Mansur Yavaş ise basın toplantısı düzenleyerek Türkiye’deki en büyük sahnenin kurulduğunu, yüzden fazla kişinin çalıştığını belirterek AKP’li eski başkan Melih Gökçek dönemindeki harcamayı şu sözlerle hatırlattı:

“Bir konsere 40 milyon lira verilir mi' deniliyor. Bir festival için gong çaldı diye Avrupa’dan getirdikleri mankene 41 milyon verdiler. Gong çaldı ve gitti, düşünün."

Belediyenin düzenlediği 32 konser için ödenen ücretin piyasa rayiç fiyatlarına uygun olmadığı ve kamunun 154,5 milyon lira zarara uğratıldığı iddia edilirken Ekrem İmamoğlu'na olduğu gibi CHP’nin olası Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş'a da operasyon yapılır mı sorusu geldi.

Türkiye'yi zarara uğratan 19 Mart operasyonunun bilançosunu göz önüne alan ekonomistler Mansur Yavaş hedefe konulursa fatura ne olur sorusuna kötü yanıt verdi. 19 Mart'tan bu yana CHP'ye yönelik operasyonlarla olumsuzluk yaşayan piyasaların yine çok büyük etkileneceği konuşulmaya başlandı.

PİYASALARA BEDELİNİ AÇIKLADI

“Mesele Ekonomi” adlı Youtube kanalında Ekonomist Semih Sakallı, Ekonomist Erdal Sağlam’a Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına giden yeni bir 19 Mart sürecinin Mansur Yavaş üzerinden yaşanması durumunda ekonomide neler yaşanacağını sordu.

Ekonomist Erdal Sağlam şunları anlattı:

“Hukuktaki bozulmanın, deformasyonun nereye kadar gideceği belli değil. O yüzden de gerginlik artabilir, Mansur Yavaş’la ilgili CHP’nin tavrı önemli olabilir önümüzdeki dönem için… Yapılacak şeylerden biri, insanlar ne kadar tepki verecek, hukuki yönü ne olacak, bütün bunlar cevabı gereken sorular… Bozulma devam ederse, bu ataklar devam ederse daha da kötü hale gelebilir piyasanın durumu… Sırada Mansur Yavaş varsa büyük bedel öderiz.”