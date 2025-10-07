Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz ay lüks yat ve kotralara getirilen yüzde 8 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının ardından şimdi de özel jetleri mercek altına aldı. Türkiye’de 2023 yılında 110 olan özel jet sayısı, 2024’te yüzde 43,6 artışla 158’e, 2025 itibarıyla ise 161’e yükseldi.

"ÇOĞU ŞİRKET, JETLERİ ÖZEL AMAÇLARLA KULLANIYOR"

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre, Eylül 2025 itibarıyla Türkiye’de 781 uçak, 245 hava taksi ve 611 genel havacılık aracı olmak üzere toplam 1.637 hava aracı bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde çoğu şirketin, jetleri özel amaçlarla kullanıldığı belirlendi.

ŞİRKETLERE ÖZEL JET DENETİMİ

Ekonomim’in haberine göre Maliye, ticari veya özel amaçlı hava taşımacılığı yapan işletmelerin ruhsat alması gereken şirketilerin bu jetleri giderlerinin işletmelere yazılıp yazılmadığı ve vergi kaybı oluşturup oluşturmadığını yakın takibe aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, lüks yatların ardından, özellikle ticari hava taşımacılığı kapsamında olmayan işletmelerde vergi kaçağını önlemeye yönelik yeni adımlar atacağı öğrenildi.