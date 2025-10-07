Ticaret odası başkanından akıllara durgunluk veren Bangladeş örneği

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı Eylül ayı ihracat rakamlarını Malatya'daki sektörel kaybı ortaya koydu. İhracatı yüzde 45'e düşen Malatya'daki sıkıntıları anlatarak teşvik beklediklerini açıklayan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, akıllara durgunluk veren Bangladeş örneğini verdi. Rekabet artık o ülkelere geriledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. İhracat rakamlarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, organize sanayi bölgesindeki fabrikaların artık dünya ile rekabet edemez hale geldiğini söyledi.

Dış ticaretteki belirsizlikler, maliyet artışları, iç piyasadaki ekonomik dalgalanmalar ve yaşadığımız zirai don nedeniyle zorlandıklarını ifade eden Sadıkoğlu, artan işçilik payı ve istihdam kaybına işaret etti.

TİM'in verilerine göre; Eylül ayında Malatya’nın önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45 düşüşle 24 milyon 668 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, üretimde artan maliyetlerin ihracat rakamlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Sadıkoğlu, "Organize sanayi bölgemizdeki fabrikalar artık dünya ile rekabet edemez hale geldi. İşçilik ve enerji maliyetleri artan firmalar üretimde düşüşe gidiyor. Bu durum hem istihdamımızı hem de ihracatımızı olumsuz etkiliyor. Üretici firmalarımız için uygun faizli kredi paketleri ivedi bir şekilde hayata geçirilmelidir" diyerek teşvik beklediklerini söyledi.

Tekstil ve hazır giyim sektöründeki sıkıntılara dikkat çeken Sadıkoğlu, sektörde işçi maliyetlerinin neredeyse 2 katına çıktığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Tekstil ve hazır giyim konfeksiyon sektörü şehrimizin ana istihdam alanıydı. Deprem öncesi OSB’mizde bu sektörde çalışan sayısı 21 binken bugün bu rakam 15 bin civarında. Üç yılda yaklaşık 6 bin kişilik bir kayıp var. Bunu çok iyi okumak lazım. Artan maliyetlerden dolayı çıkarılan personeller olduğu gibi, tamamen kapanan fabrikalarda var.

Daha önce üretim maliyetinin içerisindeki işçilik payı yüzde 10'ları bulmazdı, şimdi yüzde 15-17’lere geldi. Tekstil ve hazır giyim sektöründe bazı üretilen özel ürünler var ki işçilik payı yüzde 50’ye dayandı. Şu anki konjonktürde Mısır, Bangladeş gibi işçilik maliyeti 100, 200 dolar olan ülkelerle rekabet etmek mümkün değil. İş dünyası olarak kapsayıcı teşvikler bekliyoruz."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

