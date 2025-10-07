TÜİK'in sepeti ucuz! Doktor muayenesi ve katkı payı 52, KYK ücreti sadece 957 lira!

Yayınlanma:
TÜİK 3 Ekim'de enflasyonu açıkladı. Açıkladığı veriler mahkemelik olan kurumun, enflasyon hesaplaması Ekonomist Alaattin Aktaş'ın hesabına yakalandı. TÜİK'e göre özel hastanelere verilen para 52 lira olurken açıkladığı okul harcamaları ile gerçeği arasındaki makas dudak uçuklattı.

Türkiye İstatistik Kurumu 3 Ekim'de Eylül 2025 enflasyonunu açıkladı. TÜİK'in, açıkladığı verilerin gerçeği yansıtmadığına ilişkin dava halen sürerken, yine verileri şüpheye düşürecek bir hesaplama geldi.

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, TÜİK eylül enflasyon sepeti üzerinden yaptığı hesaplamaları eleştirdi. Aktaş, özellikle sağlık kalemlerinde “doktor muayenesi, katkı payı ve ilaç bedeli” gibi ücretlerin ortalamasının nasıl 52 lira olarak hesaplandığını sorguladı.

ENFLASYON SEPETİNDE TARTIŞMALI HESAPLAMA

TÜİK, Temmuz ayı itibarıyla TÜFE kapsamındaki mal ve hizmet fiyatlarını açıklarken, bazı kalemleri birleştirerek tek bir ortalama tutar üzerinden endekse yansıtıyor. Aktaş’a göre bu yöntem gerçek fiyat artışlarını gizliyor ve vatandaşın günlük yaşam maliyetini doğru yansıtmıyor. Örneğin, özel hastane ve muayenehane ücretlerinin ortalaması 52 lira olarak hesaplanmış, oysa gerçekte ücretler çok daha yüksek.

ÜNİVERSİTE VE ÖZEL EĞİTİM ÜCRETLERİ

Aktaş, eğitim kalemlerini de ele aldı. TÜİK’e göre vakıf üniversitelerinde ortalama yıllık ücret 683 bin lira, KYK yurt ücretleri ise 957 lira olarak hesaplanmış. Ancak özel üniversitelerde ücretler 1,3-1,4 milyon lirayı bulabiliyor. Bu fark, gerçek ortalamayı gizliyor ve enflasyon hesaplamasında yanıltıcı bir tablo ortaya çıkarıyor.

Alaattin Aktaş’a göre TÜİK’in ortalama tutarlarla yapılan hesaplamaları, vatandaşın gerçek yaşam maliyetini görememesine yol açıyor. Bu ise enflasyon algısında ciddi çatışmaları beraberinde getiriyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

