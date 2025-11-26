Mahfi Eğilmez'den 'kumarhane'li uyarı: "Hiçbir sistem bu kadar bozulmayı kaldıramaz"

Deneyimli iktisatçı ve eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, küresel ekonomik sistemin geldiği noktayı "Küresel Üçkağıtçılık" başlığıyla kaleme aldığı yazısında yerden yere vurdu. Neoliberal politikaların sorunları çözmek bir yana daha büyük krizlere yol açtığını belirten Eğilmez, denetimsizliğin ve hırsın sistemi çürüttüğünü, siyasetçi destekli dolandırıcılıkların zirve yaptığını vurguladı.

Papara'ya yasadışı bahis operasyonu: 8 şirkete kayyum atandı

Yıllardır ekonomik ve sosyal yaralara merhem olacağı iddiasıyla pazarlanan Washington Uzlaşısı destekli küreselleşme, Mahfi Eğilmez'in son yazısında sert bir dille eleştirildi. Eğilmez, yaklaşık çeyrek asırdır kurtarıcı gibi sunulan bu modelin, vaat edilenin aksine yeni ve çok daha derin sorunların kaynağına dönüştüğünü ifade etti.

Sovyetlerin dağılması ve Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla başlayan, "barış getireceği" umuduyla parlatılan bu sürecin bambaşka bir yöne savrulduğunu belirten usta ekonomist, sermaye hareketlerinin serbest kalmasıyla zirve yapan bu dönüşümün, aslında yeni kötülüklerin kapısını araladığını savundu.

HAYALLER KUTUPSUZ DÜNYA, GERÇEKLER HEGEMONYA SAVAŞI

Başlangıçta bir özgürlük rüzgarı estiren ve devletler arası iş birliği umudunu yeşerten küreselleşmenin, ABD'nin dayatmacı politikalarıyla rayından çıktığını belirten Eğilmez, G20 gibi yapıların işlevsizleştiğine dikkat çekti.

Eğilmez, "Bugün batı bloku denilen Amerika kıtaları, Avrupa kıtası, Batı Asya, Japonya, Kore, Tayvan, Türkiye ve diğerleri büyük ölçüde ABD’nin hegemonyasını kabul etmiş durumda bulunuyor. Buna karşılık Doğu ve Güneydoğu Asya tam bir hegemonik düzende olmasa da Çin’in liderliğini üstü kapalı şekilde kabullenmiş görünüyor. Böylece yaklaşık 40 yıllık bir sürede kutupsuz dünya hayalinden Rusya’nın yerini Çin’in aldığı iki kutuplu dünya modeline geri dönülmüş oldu" tespitini yaptı.

DENETİMSİZLİK SİSTEMİ ÇÜRÜTTÜ: SİYASETÇİLER DE İŞİN İÇİNDE

Küreselleşmenin, kapitalizmi dünyanın hakim sistemi haline getirdiğini ancak uygulamanın her yerde farklılık gösterdiğini belirten Eğilmez, sermaye serbestliğinin yarattığı "yatırım özgürlüğü"nün denetimsizlikle birleşince nasıl bir felakete dönüştüğünü anlattı.

Asgari ücret oranı yasadışı bahisçilerin oyuncağı oldu!

Sistemin işleticilerinin kâr hırsıyla denetimi bilinçli olarak geri plana ittiğini vurgulayan Eğilmez, "Ne var ki işler tümüyle denetimden çıkınca sistem tam anlamıyla bir kumarhaneye döndü. Sistem dışı para kazananlarla yasa dışı para kazananlar, yasal yollarla para kazananları kenara ittiler" ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın da devreye girmesiyle dolandırıcılığın çığırından çıktığını, ünlü isimlerin taklit edilerek halkın soyulduğunu belirten Eğilmez, bu çürümüşlüğün sadece üçkağıtçılarla sınırlı kalmadığını, siyasetin de bu çarka dahil olduğunu şu çarpıcı sözlerle dile getirdi:

"DOLANDIRICILAR, ÜÇKAĞITÇILAR, UYANIKLAR..."

"Bu yeni sistemden yalnızca dolandırıcılar, üçkâğıtçılar, uyanıklar, manipülatörler değil siyasetçiler de yararlanır oldu. Dünyanın her yerinden benzer dolandırıcılık faaliyetlerinin yapıldığına ve altından siyasetçi desteklerinin çıktığına ilişkin haberler geliyor. Eskiden bu tür karanlık ilişkiler daha çok gelişme yolundaki ülkelerde görülürdü. Hatta bu şekilde yozlaşmış bir kapitalizm uygulayan bu ülkelerdeki sisteme bir de isim verilmişti: Ahbap çavuş kapitalizmi (İngilizcesi Crony Capitalism.) Bugünlerde yaşananlara bakılınca ahbap çavuş kapitalizmi deyiminin durumu açıklamakta çok naif kaldığı anlaşılıyor."

"PAYLAŞILAN İYİLİK DEĞİL, AHLAKSIZLIK OLDU"

Yazısının sonunda, sistemin sürdürülemez olduğuna dikkat çeken Eğilmez, küreselleşmenin başında iyiliklerin paylaşılacağını umanların büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Mahfi Eğilmez uyarısını şu sözlerle noktaladı:

"Küreselleşmeye girilirken iyiliklerin paylaşılacağını düşünenler, zaman geçtikçe tam tersinin gerçekleştiğini, paylaşılanın kötülük ve ahlâksızlık olduğunu görerek hayal kırıklığına uğradılar. Bu ne kadar böyle sürer bilmiyorum ama bildiğim bir şey var: Hiçbir sistem bu kadar bozulmayı kaldıramaz."