Mahfi Eğilmez açıkladı: Türk yatırımcısı ikili kazanç sağlıyor

Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, kendi blogunda yayımladığı yazısında, altın ve gümüşün belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ettiğini belirtti. “Güvenli Liman: Altın ve Gümüş” başlıklı yazısında Eğilmez, Trump dönemiyle birlikte artan küresel risklerin, bu iki değerli metale olan ilgiyi artırdığını ifade etti.

GÜVENLİ LİMAN NEDİR?

Eğilmez, finans dünyasında “güvenli liman” kavramının, risklerin yükseldiği ve piyasaların dalgalandığı dönemlerde değerini koruyan yatırım araçlarını tanımlamak için kullanıldığını aktardı.

Şunları kaydetti:

“Güvenli liman deyimi hukuk kökenlidir. Uluslararası deniz hukukuna göre, fırtınadan veya kötü hava koşullarından korunmak isteyen gemilerin limana sığınması engellenemez. Finans dünyasında da benzer bir mantık geçerlidir.”

Altının güvenli liman olarak kabul edilmesinin nedenini Eğilmez, rezervinin sınırlı olması ve çoğaltılamaması ile açıkladı. Eğilmez "Dünyada bugüne kadar çıkarılmış tüm altınlar, bir olimpik yüzme havuzuna sığacak kadar azdır. Kıt olan her şey gibi altın da değerlidir; riskler arttığında yatırımcılar diğer varlıklarını elden çıkarıp altına yönelir. Son yıllarda gümüş de altının yanında güvenli liman konumuna yükselmiştir." diye ifade etti.

BELİRSİZLİK VE RİSK ALTIN VE GÜMÜŞÜ DESTEKLİYOR

Trump’ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasının ardından küresel belirsizlik hızla yükseldi. Eğilmez’e göre, belirsizlik artışı risk artışı anlamına geliyor ve bu durum yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi.

Altın ve gümüş fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl seyredeceğine dair farklı tahminler bulunuyor. Eğilmez, bazı uzmanların altın ve gümüşün prim yapmaya devam edeceğini, bazılarının ise bu iki değerli metalde balon oluştuğunu ve düzeltme geleceğini öngördüğüne dikkati çekti.

Zaman zaman yaşanan düşüşler genellikle geçici olup, fiyatlar hızla toparlandığına işaret eden Eğilmez şunları kaydetti:

"Örneğin bu hafta Gazze sorunu barışçıl yollarla çözülmeye dönüşünce bu ikilinin fiyatları düştü. Ardından Trump’ın Çin’i yeniden yüzde 100 gümrük vergisi uygulamasıyla tehdit etmesi sonucu altın ve gümüşteki düşüşler hafta sonuna doğru yeniden yükselişe dönerek kayıpları telafi etmeye başladı. Trump işbaşındaysa riskler bazen düşse de genel olarak yükselecek gibi görünüyor."

TÜRK YATIRIMCISI İKİ KAZANÇ ELDE EDİYOR

Eğilmez, altın ve gümüşün dolara bağlı fiyatlanması nedeni ile Türk yatırımcısının çift yönlü kazanç sağladığını ifade etti.

Eğilmez şunları bildirdi:

"Altın ve gümüş fiyatları dolarla belirlendiği için bu durum Türk yatırımcısı açısından ikili bir kazanca kapı aralıyor: (1) Altın ve gümüş fiyatları güvenli liman yaklaşımıyla arttığı için kazanç sağlanıyor. (2) Türk Lirası dolara karşı değer kaybettiği için oradan da kazanç sağlanıyor. Dolar düşer altın artarsa ya da altın düşer dolar artarsa kazanç var. İkisi birden artarsa doğal olarak daha fazla kazanç söz konusu oluyor. Ancak hem dolar kuru hem de altın ve gümüş fiyatları düşerse kayıp söz konusu olur ki bu da çok sık görülen bir durum değil."

Öte yandan bir okurunun "Tarihte böyle yükseliş görülmemiş hiçbir şey sürekli yükselmez hiçbir şey de sürekli düşmez mottosu yalan mı oldu?" sorusuna Mahfi Eğilmez şu yanıtı verdi:

"FAŞİZME EĞİLİMLİ LİDERLER..."

"Trump, Putin, Netanyahu ve faşizme eğilimli diğer liderlerin olduğu dünyada mevcut durum anormal değil. Bu liderler değişmediği ya da yaklaşımları değişmediği sürece bu değerler kısa süreli düşer ardından yine yükselir. Bunun bir örneğini bu hafta içinde yaşadık."