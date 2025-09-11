Limon ve elmayı satacaklar dikkat! İhracatı artık izne tabi

Limon ve elmayı satacaklar dikkat! İhracatı artık izne tabi
Yayınlanma:
Ticaret Bakanalığı ekma ve limon ihracatında izin zorunluluğu getirdi.

Ticaret Bakanlığı, limon ve elmanın ihracı kayda bağlı mallar listesine dahil edildiğini duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile birlikte bu iki ürünün ihracı için izin alma şartı getirildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Bugünkü Resmi Gazete’de yer alan “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ” kapsamında limon ve elma, listeye eklenen yeni ürünler arasında yer aldı. Böylece, bu ürünlerin yurt dışına satışında önceden resmi onay alma zorunluluğu getirildi.

İZİN ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Listeye dahil edilen ürünlerin ihracatı, ilgili kamu kurumlarından alınacak izinlere bağlı olarak gerçekleştirilebilecek. Söz konusu izinler; ürün çeşidi, gönderileceği ülke ve ticari şartlara göre farklılık gösterebilecek.

İHRACATTA YENİ DÜZENLEME

Bakanlık tarafından yapılan bu düzenleme, özellikle tarım ürünlerinin ihracatını kontrol altına almak ve iç piyasa dengesini korumak amacıyla hayata geçirildi. Limon ve elmanın, ihracat sürecinde artık ön izin gerektiren ürünler arasına girmesiyle süreç ihracatçılar için de değişecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

