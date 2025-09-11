Larry Ellison, Elon Musk'ı geride bırakarak dünyanın en zengin kişisi oldu

Guardian'ın haberine göre, Oracle'ın hisse başına değeri, beklenenden daha iyi kârlar ve yapay zeka şirketlerinin bulut hizmetlerine olan artan talebiyle 340 dolara yükseldi ve Ellison'ın teknoloji devindeki yüzde 41'lik hissesi 393 milyar dolara çıktı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre bu rakam, Musk'ın 384 milyar dolarlık servetinden 9 milyar dolar daha fazla ve endeksin tarihindeki kişisel servetteki en büyük günlük artış.

Ellison'ın ana varlığı olan Oracle'ın değeri şu anda 958 milyar dolar ve şirketin bulut kapasitesi, teknolojilerini çalıştırmak için büyük ölçekli veri merkezlerine ihtiyaç duyan OpenAI gibi yapay zeka geliştiricileri tarafından aktif olarak kullanılıyor.

81 yaşındaki Ellison'ın Oracle'ın yanı sıra Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'da ve Indian Wells Açık tenis turnuvasında varlıkları bulunuyor, bir yat kulübünün ve Hawaii'deki Lanai adasının sahibi.

Musk'ın birçok iş ve siyaset figürüyle yaşadığı kamuoyu tartışmalarına rağmen, Ellison ile yakın bir ilişki sürdürüyor. Güney Afrikalı girişimcinin akıl hocası olarak anılan Ellison, 2018'den 2022'ye kadar Tesla'nın yönetim kurulunda görev yaptı ve Musk'ın şu anki adıyla X olan sosyal ağ Twitter'ı satın almasına 1 milyar dolar yatırım yaptı.

Musk, Ellison'ın Hawaii adasını düzenli olarak ziyaret ediyor ve her iki milyarder de Donald Trump'ı destekliyor. Örneğin Ellison, ABD Başkanı ile birlikte Beyaz Saray'da birçok kez yer aldı; bunlardan biri de ABD'nin yapay zeka altyapısına 500 milyar dolarlık yatırım öngören Stargate projesinin sunumuydu.

Trump'ın 2024 seçimlerindeki kampanyasını aktif olarak destekleyen Musk, aynı zamanda ABD başkanına da yakındı ancak ikilinin ilişkisi bu yılın başlarında bozuldu.

Musk, 2021'in en zenginleri listesinde ilk sırayı almış ancak daha sonra bu unvanı Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve Fransız iş adamı Bernard Arnault'a kaptırmıştı. Ancak Musk, geçen yıl unvanı geri almıştı şimdi unvanı Ellison'a kaptırdı.