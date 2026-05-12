Lahmacun sezona bir girdi pir girdi! Bodrum'da fiyatlar belli oldu

Kurban Bayramı ile birlikte yaz sezonuna "merhaba" demeye hazırlanan Türkiye’nin gözde tatil merkezi Bodrum’da lüks işletmelerin fiyat tarifeleri belli oldu. Sosyetenin kalesi olarak bilinen meşhur plaj ve restoranlarda bu yıl menülerin Euro bazında oluşturulması dikkat çekerken, özellikle lahmacun ve hamburger fiyatları şimdiden sezonun en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

LAHMACUN SEZONA BİR GİRDİ PİR GİRDİ!

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Bodrum sahillerindeki ünlü işletmeler, 2026 yaz sezonu için tesis ve menü fiyatlarını güncelledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok merak edilen lahmacun fiyatı, lüks bir mekanda 30 Euro (yaklaşık 1.050 TL) olarak belirlendi.

Ancak bu sezon lahmacuna en büyük rakip hamburger oldu. Belirlenen tarifeye göre hamburgerin satış fiyatı 42 Euro’ya çıkarken, salata 42 Euro ve pizza ise 40 Euro’dan listede yer aldı.

Türk mutfağının vazgeçilmezi olan lahmacunun Euro bazlı fiyatı, tatil maliyetlerindeki artışı bir kez daha gözler önüne serdi.

BODRUM'DA FİYATLAR BELLİ OLDU

İlçedeki fiyat hareketliliği sadece restoran menüleriyle sınırlı kalmadı; plaj girişleri ve konaklama bedelleri de rekor seviyelere ulaştı.

Gözde bir otelin plajına tek kişilik giriş ücreti 230 Euro (yaklaşık 8 bin TL) olarak açıklanırken, konaklama tarafında ise gecelik ücretler 10 bin TL’den başlayıp ultra lüks seçeneklerde 100 bin TL’ye kadar yükseliyor.

Açıklanan bu rakamlar yüksek bütçeli tatilcileri hedeflerken, sektör temsilcileri yerli turistler için alternatiflerin de mevcut olduğunu vurguluyor.

Yetkililer, Bodrum merkez dahil pek çok noktada esnaf lokantalarında lahmacunu 200 TL'ye, hamburgeri ise 500 TL'ye yemenin mümkün olduğunu belirterek, "Bütçe dostu oteller de ilçemizde fazlasıyla var" diyerek her kesime uygun seçeneklerin bulunduğuna dikkat çekiyor.