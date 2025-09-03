Lacoste'tan tarihi karar: Logosunu değiştiriyor!

Dünyaca ünlü Fransız moda markası Lacoste, tarihinde ilk kez simgesi haline gelen yeşil timsah logosunu değiştirdi. Bu özel değişiklik, markanın uzun süredir elçiliğini yürüten Novak Djokovic için tasarlanan koleksiyonda yer aldı. Yeni logoda “Tüm zamanların en iyisi” anlamına gelen keçi figürü (G.O.A.T.) kullanıldı.

92 YILLIK YEŞİL TİMSAHA VEDA

Lacoste’un kurucusu René Lacoste’un kortlardaki "Timsah" lakabından ilhamla tasarlanan yeşil timsah logosu, markanın 1933'ten bu yana en ikonik simgelerinden biri olmuştu. Ancak 2025 ABD Açık turnuvası için hazırlanan sınırlı sayıdaki özel koleksiyonda, bu logo yerini farklı bir figüre bıraktı.

NOVAK DJOKOVIC’E ÖZEL G.O.A.T. LOGOSU

Lacoste, Djokovic’e özel olarak hazırladığı 5 parçalık sınırlı koleksiyonda, timsah yerine keçi figürüne yer verdi. "Greatest of All Time" (Tüm Zamanların En İyisi) ifadesinin kısaltması olan G.O.A.T., dünya spor literatüründe bir efsane olmayı başaran isimler için kullanılıyor.

Marka, konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Keçi, timsahtan daha sevimli olabilir ancak Novak Djokovic’in kararlılığı, kazanma hırsı ve sahadaki mükemmeliyetini en iyi şekilde yansıtıyor.”

TARİHİ LOGOYA İSTİSNAİ DEĞİŞİKLİK

Lacoste’un marka politikalarına göre timsah logosunun değiştirilmesi kesinlikle yasak. Ancak 24 Grand Slam şampiyonluğuyla tenis tarihine geçen Djokovic’in başarılarına duyulan saygıdan ötürü, bu özel koleksiyon için istisnai bir karar alındı.

CEO THIERRY GUIBERT’TEN AÇIKLAMA

Lacoste CEO’su Thierry Guibert, bu özel değişikliğin ardındaki motivasyonu şu sözlerle dile getirdi:

“Novak Djokovic, sekiz yılı aşkın süredir Lacoste’un bir parçası. Bu süreçte sadece kortta değil, markamıza kattığı değerlerle de büyümemize katkı sundu. 12 Grand Slam zaferi bu sürecin sadece bir parçası.”

G.O.A.T. KAVRAMININ KÖKENİ

“Greatest of All Time” ifadesi, daha önce Michael Jordan, Tiger Woods ve Pelé gibi spor tarihine damga vuran efsaneler için kullanılmıştı. Günümüzde ise bu unvan, Novak Djokovic gibi tenis tarihinde zirveye oturmuş isimlerle özdeşleştiriliyor.