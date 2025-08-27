Kuraklık ve aşırı sıcak vurdu: Verim düştü

Kuraklık ve aşırı sıcak vurdu: Verim düştü
Yayınlanma:
Şanlıurfa’da son dönemde etkisini artıran aşırı sıcaklar ve kuraklık, hem taze hem de kurutulmuş domates üretimini olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, domates ekiminin yoğun olduğu Siverek ve Hilvan ilçelerinde geçen yıl yaklaşık 200 bin dönüme domates ekildiğini, kuraklık nedeniyle beklediği verimi alamayan üreticilerin bu yıl 100 bin dönümde ürün yetiştirdiğini söyledi.

Kuraklığın taze ve kurutulmuş domateste rekolteyi düşürdüğünü ifade eden Eyyüpoğlu, verimin dönümde geçmiş yıllara göre yaklaşık yüzde 20 azaldığını dile getirdi.

domates.jpg

SICAKLIK LEZZETİ OLUMLU, VERİMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Bölgede yetişen domatesin kaliteli olduğunu anlatan Eyyüpoğlu, şunları kaydetti:

"Kurutmalık domatesler başta Avrupa olmak üzere dünyanın farklı mutfaklarına gönderiliyor. Sıcaklar, kurutmalık için lezzeti artırsa da verimi düşürüyor. Normalde dönümden 12-13 ton domates alınırken bu yıl 8-10 ton arasında kaldı."

"AVRUPA VE AMERİKA MUTFAKLARINA LEZZET VERİYORUZ"

Çiftçi Fethi Ekinci, Karacadağ eteklerinde üretim yaptıklarını belirterek, "Bölge iklimi İzmir'e göre daha serin ve nem oranı düşük, bu da domatesi kaliteli kılıyor" ifadesini kullandı.

Son yıllarda topladıkları domatesleri açık alanlarda kuruttuklarını anlatan Ekinci, "Kendimiz ekimi yapıyoruz. Bu yıl verim biraz düşük olduğundan dolayı çevre köylerden kendi tanıdığımız çiftçilerden alıp burada kurutuyoruz. Önce İzmir'e, oradan da Avrupa ve Amerika mutfaklarına gönderiyoruz. Geçen yıllara oranla bu yıl verim çok düşük" diye konuştu.

Kaynak:AA

