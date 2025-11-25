Konutu bu amaçla kiralayanlar dikkat!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik yönetmelikte önemli bir revizyona gitti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, birden fazla konutu tek izin belgesiyle işleten ve yanıltıcı tanıtım yapan işletmelere, ihlal sayısına bakılmaksızın tek bir idari yaptırım uygulanacak.

Turizmde yapay zeka müjdesi: Kemal Oral açıkladı

Bakanlık tarafından hazırlanan "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 28 Aralık 2023 tarihli ana mevzuatta kritik bir güncelleme yaptı. Resmi Gazete'de yer alan düzenleme, özellikle portföyünde birden fazla kiralık konut bulunduran ve bunları tek belge altında toplayan işletmeleri yakından ilgilendiriyor.

YANILTICI REKLAMA TEK YAPTIRIM

Görsel temsilidir

Yeni düzenlemeyle birlikte, aynı gerçek veya tüzel kişi uhdesinde bulunan birden fazla konutun tek bir izin belgesi çatısı altında kiralandığı senaryolarda, tanıtım materyallerindeki yanıltıcı ifadelere yönelik ceza sistemi değiştirildi.

TEK İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Yönetmeliğe ilave edilen yeni fıkra uyarınca; kiraya verilen konutun konumu, fiziksel özellikleri veya niteliği hakkında afiş, broşür, sosyal medya, web sitesi ya da reklamlar aracılığıyla tüketicinin yanıltıldığının saptanması durumunda, artık "tek bir idari yaptırım kararı" uygulanacağı hüküm altına alındı.

Söz konusu yönetmelik, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, hükümlerinin yürütülmesi Kültür ve Turizm Bakanı'nın yetkisinde olacak.