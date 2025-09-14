Komşunun isyanı Türkiye'yi kıskandırdı: Tek sebebi Euro

Komşu Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, ülkenin 2026 başında Euro'ya geçiş kararı protesto edildi.

Komşu Bulgaristan'da muhalefet taraftarları ayaklandı. Ülkedeki AB ve Rusya yanlısı Vızrajdane (Yeniden Doğuş) Partisi tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar "Bulgar Levasını koruyalım", "Avroya hayır", "Hükümet istifasını versin" yazılı dövizler taşıdı.

MERKEZ BANKASI'NIN ÖNÜNDE TOPLANIP HÜKÜMET İSTİFA DİYE BAĞIRDILAR

Vızrajdane lideri Kostadin Kostadinov ile binlerce kişi protesto için Bulgaristan Merkez Bankası önünde bir araya geldi. Göstericiler karşısında konuşan Vızrajdane lideri Kostadinov, ülkenin ulusal para birimi levadan avroya geçiş kararını alan parlamentonun, bu kararın referanduma sunulmasını reddettiğini hatırlatarak hükümetin istifasını talep etti.

EURO'YA HAYIR LEVA'YA EVET

Avro Bölgesi'nin çöktüğünü söyleyen Kostadinov, "Mesaj tek: İstifa. Bu hükümetin istifası, Bulgaristan'ı ve Bulgar levasını korumak içindir." diye konuştu.

Kostadinov, AB bölgesinin teknik olarak iflas ettiğini, Titanik'e bindiklerini şu sözler ile ifade etti:

  • Fransa, Avro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi, teknik olarak iflas etmiş durumda. Almanya'da durgunluk yaşanıyor, İtalya'da ise aynı anda hem durgunluk hem de enflasyon var. Avro Bölgesi'nin birinci, ikinci ve üçüncü büyük ekonomileri şu anda gözlerimizin önünde çöküyor. Titanik'e biniyoruz.

EURO İÇİN ÇIKTILAR! AMAÇLARI HÜKÜMETİ DEVİRMEK

18 Eylül tarihinde yeniden protesto düzenleyeceklerini ilan eden Kostadinov, "Protesto, hükümetin düşürülmesi içindir. Hükümet gitmelidir. Bizim söyleyeceğimiz budur ve bu protesto sürecin sadece başlangıcıdır." dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

