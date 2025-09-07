Kırklareli’de petrol arama izni 2 yıl uzatıldı

Kırklareli’de petrol arama izni 2 yıl uzatıldı
Yayınlanma:
TPAO, Kırklareli’de petrol arama ruhsatını 2 yıl uzattı. Böylece bölgede en az iki yıl daha petrol aranacak.

Kırklareli’de petrol arama faaliyetlerini sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), söz konusu bölgedeki arama ruhsatını 2 yıl daha uzattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

RUHSAT SÜRESİ 2027’YE KADAR GEÇERLİ OLACAK

Yayımlanan karara göre, TPAO’nun Kırklareli il sınırlarında bulunan ve AR/TPO/K/E18-c4 pafta numarasıyla kayıtlı petrol arama ruhsatının süresi, 7 Ağustos 2025 tarihinde sona erecekken, alınan yeni kararla 7 Ağustos 2027’ye kadar uzatıldı.

PETROL HAKLARINA İLİŞKİN RESMİ KARAR

Enerji sektörünü yakından ilgilendiren bu gelişme, Petrol Hakkına Müteallik Karar başlığıyla kamuoyuna duyuruldu. Söz konusu karar, TPAO’nun bölgedeki arama ve sondaj faaliyetlerini sürdürebilmesinin önünü açıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Ekonomi
İşte en çok kazandıran hisseler!
İşte en çok kazandıran hisseler!
Asgari ücretlinin cebinden ağustostta 4.753 TL aldılar
Asgari ücretlinin cebinden ağustostta 4.753 TL aldılar
Düğünlerde altın dönemi bitti!
Düğünlerde altın dönemi bitti!