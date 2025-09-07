Kırklareli’de petrol arama izni 2 yıl uzatıldı

Kırklareli’de petrol arama faaliyetlerini sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), söz konusu bölgedeki arama ruhsatını 2 yıl daha uzattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

RUHSAT SÜRESİ 2027’YE KADAR GEÇERLİ OLACAK

Yayımlanan karara göre, TPAO’nun Kırklareli il sınırlarında bulunan ve AR/TPO/K/E18-c4 pafta numarasıyla kayıtlı petrol arama ruhsatının süresi, 7 Ağustos 2025 tarihinde sona erecekken, alınan yeni kararla 7 Ağustos 2027’ye kadar uzatıldı.

PETROL HAKLARINA İLİŞKİN RESMİ KARAR

Enerji sektörünü yakından ilgilendiren bu gelişme, Petrol Hakkına Müteallik Karar başlığıyla kamuoyuna duyuruldu. Söz konusu karar, TPAO’nun bölgedeki arama ve sondaj faaliyetlerini sürdürebilmesinin önünü açıyor.