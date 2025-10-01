Kimi çöpe atıyor kimi hatıra olarak saklıyor: Bu madeni para binlerce lira değerinde

1986 basımı hatalı 50 TL madeni para, üzerindeki üç ayrı baskı hatası sayesinde koleksiyonerler arasında 5 bin TL’nin üzerinde alıcı buluyor.

Son yıllarda koleksiyon meraklılarının ilgisi, hatalı basım paralar üzerinde yoğunlaşıyor. Nadir bulunan bu örnekler, yalnızca nostaljik değer taşımakla kalmıyor, aynı zamanda önemli bir yatırım aracı olarak da öne çıkıyor.

KOLEKSİYONCULARIN YENİ GÖZDESİ

Bu ilginin en güncel örneklerinden biri, 1986 yılında basılan hatalı 50 liralık madeni para. Koleksiyonerleri cezbeden bu özel paranın değeri, üzerindeki üç ayrı baskı hatasından kaynaklanıyor.

3 HATA DEĞERİNİ KATLIYOR

Uzmanlara göre, parayı benzersiz kılan üç önemli hata bulunuyor:

- Ay-yıldızın baskı merkezine göre kaymış olması,

- Atatürk portresinde yüz ve göz çevresinde “gözyaşı” izlenimi yaratan bozulmalar,

- “50” rakamının orantısız ve büyük basılması.

Bu üç hata, söz konusu madeni paranın değerini katlayan unsurlar olarak gösteriliyor.

50 kuruşun üretimi duruyor mu?50 kuruşun üretimi duruyor mu?

5 BİN TL’NİN ÜZERİNDE ALICI BULUYOR

Nominal değeri yalnızca 50 TL olan bu madeni para, koleksiyon piyasasında 5 bin TL’nin üzerinde fiyatlara alıcı buluyor. Nadirliği ve taşıdığı hatalar, koleksiyonerler arasında cazibesini artırıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

