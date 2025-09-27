Kıbrıslı milyarderin eşi İstanbul'da gözaltına alındı

Geçtiğimiz şubat ayında yaşamını yitiren Kıbrıslı iş insanı Asil Nadir’in eşi Neriman Nur Nadir, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

80’li ve 90’lı yıllarda Türkiye ile İngiltere’deki yatırımlarıyla gündeme gelen, zimmet ve tarihi eser kaçakçılığı suçlamalarıyla hapis cezası alan Asil Nadir’in 44 yaş küçük eşi Neriman Nur Nadir, hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle İstanbul’da yakalandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ŞİKÂYETE KONU OLDU

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, Nadir’in kısa süre önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarında, merhum Asil Nadir’in oğlu Birol Nadir’i hedef aldığı belirtildi. Bunun üzerine Birol Nadir, avukatı aracılığıyla dava açtı.

HAKARET VE TEHDİT MESAJLARI İNCELEMEDE ORTAYA ÇIKTI

İfade işlemlerinde suçlamaları reddeden Neriman Nur Nadir’in hesaplarından hakaret ve tehdit içerikli mesajlar paylaşıldığı yönünde tespitlere ulaşıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu mesajların Nadir’e ait olduğu belirlendi.

500 MİLYON STERLİNLİK SERVET

1980’lerde servetinin yaklaşık 500 milyon sterlin seviyesinde olduğu ileri sürülüyordu. Ancak sonraki yıllarda yaşanan iflaslar, hukuki süreçler ve mali kayıplar nedeniyle mal varlığının büyük kısmını kaybettiği biliniyor.

Yani geçmişte çok büyük bir servete sahip olduğu iddia edilse de, son dönemlerdeki borçlar ve davalar bu servetin önemli ölçüde erimesine yol açmış durumda.