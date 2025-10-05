Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!

Kazakistan merkezli e-ticaret devi Kaspi, Türkiye pazarındaki bankacılık operasyonlarını yıl sonuna kadar tamamlamayı planladığını, bu açıklamayı Astana’da düzenlenen Digital Bridge 2025 Forumu’nda duyurdu.

Kazak fintech holdingi Kaspi.kz'nin CEO'su ve en büyük bireysel hissedarı Mikheil Lomtadze, şirketin Türkiye'deki Rabobank AŞ'yi satın alma sürecini bu yıl sonuna kadar tamamlamayı planladığını söyledi.

“ŞU ANDA DÜZENLEYİCİLERDEN ONAY ALIYORUZ"

Lomtadze, Digital Bridge 2025 Forumu'nda satın alma işleminin durumuna ilişkin, “Şu anda düzenleyicilerden onay alıyoruz. Şube ağı olmayan, 27 kişiyi istihdam eden bir bankayız ve bu anlaşma, Türkiye pazarında finansal hizmetler sunma lisansı almamızı sağlayacak” dedi.

BENZER BİR YAPIYLA ORTAK FAALİYET GÖSTERECEK

Lomtadze, yeni dönemde Türkiye’de, Kazakistan’daki uygulamalara benzer ürünlerin yer alacağı e-ticaret hizmetlerinin hayata geçirileceğini açıkladı.

Rabobank ile e-ticaret platformu Hepsiburada, Kazakistan’daki Kaspi.kz modeline benzer bir yapıyla ortak faaliyet göstermeye hazırlanıyor.

Lomtadze, Türkiye pazarı için ortak ekipler tarafından şu anda birkaç ürünün geliştirildiğini ve bu ürünlerin ilerleyen dönemde Kazakistan’da da satışa sunulmasının planlandığını söyledi.

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre; Yakın gelecekte Türk tüccarların ürünleri Kaspi'de, Kazak tüccarların ürünleri ise Hepsiburada'da yer alacak.

Lomtadze, “Türkiye'den Kazakistan'a, Kazakistan'dan Türkiye'ye malların en hızlı şekilde ulaştırılmasını sağlamamız gerekiyor" dedi.

Kaspi.kz, bu yılın başlarında Türk e-ticaret platformu Hepsiburada'nın yüzde 65,41'lik kontrol hissesini 1.1 milyar dolara satın alma işlemini tamamladı.