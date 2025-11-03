Kanalizasyondan sıcacık evler: 76.000 hane atık su enerjisiyle ısınıyor

"Atık su arıtma tesisi" ifadesini duyduğumuzda, aklımıza genellikle büyük yuvarlak su depoları, kanalizasyonlar ve kötü kokular gelir. Peki ya arıtma tesisi aynı zamanda bölgesel ısıtma sistemini de besleseydi? Hollanda, Utrecht'te tam olarak bunu yaptılar.

Utrecht, Hollanda'nın en büyük endüstriyel ısı pompasını yakın zamanda hizmete soktu. Innomotics, Eneco ve Johnson Controls, projeyi şehrin belediye atık su arıtma tesisinde hayata geçirdi. Tesiste, her biri iki kompresörle donatılmış dört ısı eşanjörü bulunuyor.

Üç şirket ortak bir açıklamada, "Sistem, günlük 65 milyon litre arıtılmış atık suyun artık ısısını kullanarak 25 ila 27 MW ısı üretiyor," dedi. "Bu, Utrecht ve Nieuwegein'deki bölgesel ısıtma talebinin %15'ini, yani toplamda yaklaşık 20.000 haneyi temsil ediyor."

Dört adet ısı değiştiricinin her biri, 1 MW gücünde bir motorla tahrik edilen iki kompresörle donatılmıştır. Soğutucu akışkan olarak amonyak kullanılmaktadır.

Bu rakamlar kulağa oldukça ciddi gelse de, bu, evleri ısıtmak için atık su kullanan en büyük ısı pompası sistemi değil. Viyana merkezli enerji şirketi Wien Energie, yakın zamanda Avrupa'nın en büyük ısı pompası sistemini satın aldı.

Proje, yakındaki Ebbswein arıtma tesisindeki atık sudan elde edilen termal enerjiyi kullanıyor. Yeni tesisin işletimi için gereken elektrik, Tuna Nehri üzerindeki yakındaki Freudenau hidroelektrik santralinden sağlanıyor, bu nedenle yenilenebilir kaynaklar enerji ihtiyacının %100'ünü karşılıyor.

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, bu vesileyle, "Bu ısı pompası sistemi, iklim nötrlüğüne giden yolda önemli bir kilometre taşıdır. Viyana Belediyesi, mevcut tüm yenilenebilir ısı kaynaklarını kullanıyor" dedi. Isı pompası sistemi sayesinde 56.000 hane atık su ile ısıtılıyor.