Kalite skandalı vurdu: Airbus hisseleri çakıldı

Kalite skandalı vurdu: Airbus hisseleri çakıldı
Yayınlanma:
Airbus'ta uçuş güvenliği riski haberlerinin ardından üretim hatası nedeniyle kalite sorunu yaşaması ile gündeme geldi. Tüm bunların ardından havacılık devinin hisselerinde yüzde 10'luk dev bir düşüş yaşandı.

Avrupa'nın havacılık devi Airbus'ta sular durulmuyor. Acil yazılım güncellemesi krizinin hemen ardından, şirketin en popüler modeli A320 ailesinde yeni bir endüstriyel kalite sorunu daha patlak verdi.

RİSK ÜZERİNE RİSK

airbus-2.jpg

Üst üste gelen kötü haberler yatırımcıyı kaçırdı; şirket hisseleri Paris Borsası'nda yüzde 10'dan fazla değer kaybederek adeta yere çakıldı.

Airbus krizi! Bazı uçaklarını yere indiriyorAirbus krizi! Bazı uçaklarını yere indiriyor

Güneş kaynaklı radyasyonun uçuş güvenliğini tehlikeye atabileceği uyarısıyla sarsılan Airbus, şimdi de üretim hatasından kaynaklanan bir kalite problemiyle boğuşuyor. Şirket, A320 filosundaki binlerce uçakta yazılım güncellemesini tamamladığını duyursa da, piyasalardaki panik havasını dağıtamadı.

Uluslararası basına yansıyan bilgilere göre, A320 ailesine ait bazı uçaklarda tespit edilen yeni endüstriyel kalite sorunu, borsada deprem etkisi yarattı.

GÖVDE PANELLERİNDE KUSUR TESPİT EDİLDİ

airbus-1.jpg

Ortaya çıkan yeni sorunun, A320 uçaklarının gövde panellerini etkileyen bir kusur olduğu belirtiliyor. Bu üretim hatasının, bazı teslimatlarda gecikmelere neden olduğu ifade edilirken, şirket yetkilileri şu an için hizmetteki (uçan) uçaklara yayıldığına dair bir işaret bulunmadığını savunuyor. Ancak havacılık güvenliği konusundaki hassasiyet, endişelerin sürmesine neden oluyor.

ZİRVEDEN DİBE SERT DÜŞÜŞ

Paris borsasında işlem gören Airbus hisseleri, bu gelişmelerin ardından sert bir düşüş yaşadı. TSİ 15.27 itibarıyla şirketin hisseleri yüzde 10,3 oranında eriyerek 183 avro seviyesine kadar geriledi.

Borsaya girer girmez hisseleri tavan olduBorsaya girer girmez hisseleri tavan oldu

Oysa şirket hisseleri, daha geçtiğimiz Ekim ayının sonunda 217 avroya kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş ve rekor kırmıştı. Yatırımcılar, kalite sorunlarının şirketin geleceğine ve teslimat takvimine nasıl yansıyacağını endişeyle takip ediyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

