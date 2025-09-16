Kahve fiyatlarında büyük artış!

Küresel emtia piyasalarında dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Kahve fiyatları artış trendini sürdürürken, kakao ve şeker piyasalarında düşüş eğilimi gözlemleniyor. ABD'nin Brezilya'dan ithal edilen kahveye uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük tarifesi, Arabica kahve fiyatlarını son yedi ayın en yüksek seviyelerine taşıdı.

Trump'ın 'gümrük tarifesine' Brezilya rest çekti!

ARABICA KAHVE FİYATLARI REKORA YAKLAŞTI

ICE (Intercontinental Exchange) borsasında işlem gören Arabica kahve vadeli işlemleri, bugünkü işlemlerde %0,75’lik bir artışla 4,2080 dolara kadar yükseldi. Bu seviye, pazartesi günü görülen 4,2125 dolarlık yedi aylık zirveye oldukça yaklaştı. CNBC’de yer alan analist yorumlarına göre bu yükselişin temel nedeni, ABD’nin Brezilya kahvesine getirdiği yüzde 50’lik ek vergi sonrası oluşan arz daralması. Özellikle Brezilya’nın ABD’ye ihraç ettiği hazır ve özel türde kahvelerin bu uygulamadan büyük oranda etkilendiği bildirildi.

1200 çalışanı olan 3 kahve devi iflasın eşiğinde

Öte yandan Robusta kahve kontratları da sınırlı bir artışla 4.843 dolar seviyesine ulaştı.

KAKAO FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Kahvedeki yükselişe karşın, kakao fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Londra’da işlem gören kakao vadeli kontratları %1 oranında gerileyerek 5.137 sterline düşerken, New York borsasındaki kakao fiyatları ise %1,3’lük bir azalışla 7.436 dolara geriledi. Uzmanlar, 2025/26 hasat sezonu öncesinde Batı Afrika'daki hava koşullarının ve mahsul gelişiminin fiyatlar üzerinde belirleyici olduğunu ifade ediyor. Fildişi Sahili’nden gelen bilgilere göre, son dönemde görülen yağmur ve güneşli hava, yaklaşan hasat için olumlu sinyaller veriyor.

ŞEKER FİYATLARINDA KARIŞIK GÖRÜNÜM

Şeker piyasasında ise fiyatlar yönünü aşağıya çevirdi. Ham şeker vadeli kontratları %0,1 düşüşle 15,98 sent seviyesine gerilerken, beyaz şeker fiyatları piyasanın genel seyrinden ayrışarak %0,4’lük artışla 467,70 dolara yükseldi.