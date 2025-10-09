İzmir'de ekmeğe zam: 10 lira oldu!

İzmir’de Halk Ekmek büfelerinde satılan ekmek fiyatlarına zam yapıldı. 6 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarife kapsamında, daha önce 8 TL’den satılan 210 gramlık ekmeklerin fiyatı yüzde 25 artışla 10 TL’ye çıkarıldı.

İZMİR’DE HALK EKMEK’E ZORUNLU FİYAT GÜNCELLEMESİ

İzmir Fırıncılar Odası’na bağlı işletmelerde 200 gram ekmeğin satış fiyatı 15 TL olarak uygulanmaya devam ederken, uygun fiyat politikasıyla bilinen Halk Ekmek büfelerinde zam kararı alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek Fabrikası, artan üretim giderleri ve yüksek enflasyon nedeniyle hizmetin sürdürülebilirliğini sağlamak için yeni fiyatlandırmaya gitti.

BÜYÜKŞEHİR: “ZORUNLU BİR KARAR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzun süredir maliyet artışlarına rağmen fiyat değişikliğine gitmediklerini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“Piyasada 200 gramı 15 TL’den satılan ekmek, Halk Ekmek’te 210 gram olarak 10 TL’ye sunuluyor. Hizmetin aksamaması için fiyatlarda güncelleme yapmak zorunda kaldık.”

Belediyenin iştiraki Grand Plaza Gıda Turizm AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Çiğli Halk Ekmek Fabrikası, hijyenik ve uygun fiyatlı ekmek üretimine devam ediyor.

AĞUSTOSTA ZAM YAPILMAMIŞTI

Kentte ağustos ayında normal ekmek fiyatı 12,5 TL’den 15 TL’ye yükselmesine rağmen Halk Ekmek fiyatları sabit tutulmuştu. Ancak artan maliyetlerin etkisiyle belediye, ekmek üretiminde aksama yaşanmaması adına zorunlu fiyat düzenlemesine gitti.

YENİ TARİFE BELLİ OLDU

Yeni dönemde Halk Ekmek büfelerinde uygulanacak fiyatlar şöyle:

210 gram normal ve kepekli ekmek: 10 TL

450 gram tam buğday unlu ve çavdarlı ekmek: 35 TL

450 gram glütensiz tost ve hamburger ekmeği: 40 TL

500 gram galeta unu: 40 TL

1 kilogram karakılçık ekmeği: 75 TL

GÜNDE 160 BİN EKMEK ÜRETİLİYOR

Günde yaklaşık 160 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olan Halk Ekmek Fabrikası’nda üretim tamamen otomasyon sistemleriyle el değmeden gerçekleştiriliyor. Üretilen ekmekler, İzmir genelindeki 108 Halk Ekmek satış noktası aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yeni fiyatlara rağmen Halk Ekmek’in hâlâ piyasadaki en uygun fiyatlı ekmek seçeneği olmaya devam ettiğini vurguladı.