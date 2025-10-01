Ekmeğe zam! Oda başkanı: Daha fazla dayanamadık

Malatya'da 1 Ekim'den itibaren pide ekmeğin 15 TL'den satılacağı açıklandı. Malatya Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, "Maliyet artışına daha fazla dayanamadık" dedi.

Malatya'da bugünden itibaren geçerli olmak üzere ekmeğe zam yapıldı. 1 Ekim'den itibaren kent genelinde pide ekmeğin fiyatı 15 TL olduğu açıklandı.

Malatya Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, deprem bölgesi olması nedeniyle ekmeğe zam yapmamaya gayret ettiklerini ancak artan maliyetlere daha fazla dayanamadıklarını belirtti.

Büyükelçi, "Yüzde 50 olması gereken zammı yüzde 20 ile sınırlı tuttuk" dedi.

Malatya'da ekmeğe zam geldi. Una, yakıta, kiraya gelen zamlar nedeniyle yüzde 50 oranında yapılaması gereken artışı yüzde 20 ile sınırlı tuttuklarını belirten Malatya Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, "Biz imkânımız dâhilinde hep zam yapmamaya çalıştık" diyerek şöyle konuştu:

  • "Vatandaş haklı olarak tepkili olabilir ama bizim de yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Biz mecburiyetten bu zamları yapıyoruz. Una gelen zam yüzde 50’dir. Mayaya bu ay başında aldığım duyumlara göre yüzde 100 zam geliyor. Maya o kadar da fazla bir maliyeti yoktur ama o öyle değil. Bizim hammaddemiz undur, yakıttır. Biz imkânımız dâhilinde hep zam yapmamaya çalıştık. ‘Deprem bölgesiyiz, zam almayalım’ dedik. Ama artık gücümüz kalmadı, yapmak zorunda kaldık bu zamları."
"DİRENMEYE, AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Büyükelçi, somun ekmeğinin de 15 liraya satılabileceğini belirterek, "Tabii biliyorsunuz 7 liraya veren de var. Onlar hepsi üretimi makinayla yapıyor. Pide ekmeğini hep emekle yapıyoruz. İşçilik almış başını gidiyor. İşçi bulamıyoruz. Yani böyle ucuza işçi bulup çalıştıramıyoruz, öyle bir şey yok" dedi.

"İŞÇİDEN KESİYORUZ, KENDİMİZDEN KESİYORUZ"

Yılbaşından sonra asgari ücrete gelecek zammın fiyatları etkileyeceğine dikkat çeken Büyükelçi son olarak, "Pidenin hakkı 20 liradır, vatandaş da bunu bilsin. Şu anda yine fedakârlık yapıyoruz. İşçiden kesiyoruz, kendimizden kesiyoruz. Böyle direnmeye, ayakta durmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

