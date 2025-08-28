En mutlu köy hasadı yaptı: Halk Ekmek'te satılacak

En mutlu köy hasadı yaptı: Halk Ekmek'te satılacak
Yayınlanma:
Ortahisar Belediyesi'nin yerel kalkınma projesi "en mutlu köy" hasadı yaptı. Topraklı ve topraksız sürdürülebilir tarımın yapıldığı seralarda üretilen sebze, meyve ve mantar için siparişler alınırken yeni üretilen yumurtalar Halk Ekmek'te satılacak.

Ortahisar Belediyesi’nin En Mutlu Köy seralarında üretilen ürünlerin satışına başlandı. Yerel kalkınma projesi olarak hayata geçirilen tarım alanlarında yeterli olgunluğa erişen sebze ve meyveler hasat edilirken, büyük rağbet gören istiridye mantarları da hem doğrudan hem de marketler aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor.

en-mutlu-koy-hasadi-yapti-halk-ekmekte-satilacak-5.jpg

Kapasite artışı da yapılan seralarda üretim belediyenin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. İklim ve çevre koşullarına uygun hale getirilen seralarda salatalık, domates, biber ve çilek üretimi yapılırken bugüne kadar marul, maydanoz, ıspanak ve roka gibi birçok ürün hasat edilerek satışa sunuldu.

en-mutlu-koy-hasadi-yapti-halk-ekmekte-satilacak-3.jpg

HALK EKMEK'TE SATILACAK

En Mutlu Köy yerleşkesinde kurulan özel çadırda, lezzeti ve besin değeriyle büyük rağbet gören istiridye mantarının üretimi de devam ediyor. Yüksek protein içeriği ve düşük yağ oranıyla öne çıkan ve uygun fiyatıyla dikkati çeken istiridye mantarı, WhatsApp hattı ve marketler aracılığıyla vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor.

en-mutlu-koy-hasadi-yapti-halk-ekmekte-satilacak-4.jpg

Yerleşkedeki kümeslerde üretilen yumurtalar da Ortahisar Halk Ekmek büfeleri aracılığıyla vatandaşlara sunuluyor.

EN MUTLU KÖY HASADI YAPTI

En Mutlu Köy yerleşkesinde, yerel ekonomiye katkı sunan, doğa dostu ve sürdürülebilir projelerle üretime devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Göreve geldiğimizde pasif durumda olan seralarımızı yenileyerek üretime kazandırdık. Şimdi ise çilekten salatalığa, domatesten bibere kadar birçok sebze ve meyveyi yetiştiriyoruz. Ayrıca istiridye mantarı üretimine de başladık. Yumurta üretiminde de ciddi bir kapasiteye ulaştık. Üreten bir belediye anlayışıyla, hem kentimizi kalkındırıyor hem de kırsaldaki vatandaşlarımızı üretime dahil ediyoruz. Kurduğumuz pazar alanları sayesinde, ürettiğimiz ürünlerin halkımıza ulaşmasını sağlıyoruz” dedi.

en-mutlu-koy-hasadi-yapti-halk-ekmekte-satilacak-2.jpg

Kaya, doğa dostu, sürdürülebilir, katılımcı ve istihdamı artırıcı üretim modelleriyle yerel ekonomiye katkı sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

