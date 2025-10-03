İşte rekor kıran şirket: Sattığı her arabadan 118.000 euro kazanıyor
Üreticiler her modelin kesin maliyetini yayınlamıyor ancak otomotiv endüstrisine analizler sağlayan bir şirket olan JATO Dynamics'te analist olan Felipe Muñoz , her şirketin 2025'in ilk yarısındaki net kârını sattığı araç sayısına böldü.
Bu şekilde, araç başına en yüksek kârı elde eden dünyanın ilk beş otomobil üreticisinin bir listesini oluşturdu. Nitekim, sıralamanın lideri, ikinci sıradaki üreticiden araç başına yaklaşık 24 kat daha fazla kâr elde ediyor.
Endişe verici bir şekilde, sektörün bir bütün olarak ortalama net kâr marjı , 2024'teki aynı dönemdeki %6,3'e kıyasla yalnızca %2,2'dir. Genel olarak, Muñoz tarafından analiz edilen 34 üretici, 2025'in ilk yarısında 25,4 milyar euro net kâr elde ederken , toplam ciroları 1,15 trilyon euroya ulaştı.
Aşağıda , JATO Dynamics'in mercek altına aldığı ve araç başına net kar gösteren diğer şirketlerin ticari sonuçlarının ardından dünyanın en karlı 5 otomobil üreticisinin listesi yer almaktadır .
- 1. Ferrari : Araç başına 118.124 euro
- 2. Jaguar Land Rover : 5.126 euro
- 3. Porsche : 4.905 euro
- 4. Mercedes-Benz : 2.497 euro
- 5. BMW : 2.029 euro
- 6. Hyundai: 2.002 euro
- 7. Tesla: 1.906 euro
- 8. Isuzu: 1.905 euro
- 9. Kia: 1.846 euro
- 10. GM: 1.712 euro
- 11. Toyota: 1.687 euro
- 12. GWM: (Çin Seddi Motoru) – 1.327 euro
- 13. BYD: 1.045 euro
- 14. Li Auto: 1.018 euro
- 15. VW Grubu: 1.018 euro
- 16. Suzuki: 968 euro
- 17. Subaru: 953 euro
- 18. Honda: 875 euro
- 19. Mitsubishi: 357 euro
- 20. Ford: 176 euro
- 21. Geely: 94 euro
- 22. Leapmotor: 18 euro
Yılın ilk yarısında zarar eden üreticilerin de olduğunu belirtmekte fayda var. Örneğin, Amerikan Lucid Motors, her zaman JATO Dynamics yöntemine göre, ürettiği 6.418 otomobilin her biri için 120.325 euro zarar ederek , özellikle ciddi bir zarar gösterdi. Ancak bu miktar, geçen yıl satılan otomobil başına 283.000 euro zarar ettiği döneme kıyasla belirgin bir iyileşme gösteriyor .