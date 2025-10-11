İstanbul'da kruvaziyer artışı

Yayınlanma:
İstanbul Valiliği, bu yıl kente, ocak-ağustos döneminde 168 kruvaziyer gemisiyle 410 bin 577 yolcunun geldiğini açıkladı.

İstanbul, kruvaziyer turizminde bu yıl ocak-ağustos döneminde 410 bin 577 yolcuyu ağırlayarak rekor kırdı. İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre, kent limanlarına 168 kruvaziyer gemisiyle yolcular geldi.

YOLCU SAYISINDA YÜKSELİŞ

halktv-com-tr317.jpg

Valiliğin sosyal medya platformu X hesabında yapılan paylaşımda, İstanbul’un bölgesel kruvaziyer turizmi merkezi olma yolunda ilerlediği vurgulandı. Açıklamada şu detaylar yer aldı:

2024’ün aynı döneminde 123 kruvaziyer gemisi ile toplam 268 bin 227 yolcu ağırlanmıştı.

Bu yıl ise kruvaziyer gemi sayısı yüzde 36,6, gelen kruvaziyer yolcu sayısı yüzde 111,8, transit kruvaziyer yolcusu yüzde 31,8 artış gösterdi.

Sonuç olarak toplam kruvaziyer yolcusu yüzde 53,1 oranında yükseldi.

İstanbul’un kruvaziyer turizminde yakaladığı bu artış ile kentin uluslararası turizmdeki cazibesini güçlendirdiği ve limanlarının kapasitesini etkin kullandığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ekonomi
