TÜİK emeklinin durumunu rakamlarla açıkladı: Enflasyondan daha çok şaşırttı

Ankara'da günlüğü 200 ila 400 TL bandındaki tuvaleti dahi olmayan ucuz otellerde barınma ihtiyacını karşılamak durumunda kalan emeklilerin görüntüleri vahim durumu ortaya koydu. En düşük emekli aylığı alarak ev tutamayacak durumda olan emekliler için Bakanlık "başka sebeplerden orada kalıyorlar" dese de TÜİK verileri başka konuştu.

Açlık sınırının altında geçinmeye çalışan emeklilerin kaçının sosyal yardım almak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

TÜİK EMEKLİNİN DURUMUNU RAKAMLARLA AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) sosyal koruma istatistiklerine göre, sosyal koruma kapsamında emekli, dul-yetim ve engelli maaşı alan kişi sayısı 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 3.5 artarak 17.4 milyon olurken, emekli yaşlı maaşı alan kişi sayısı 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 12.9 milyona yükseldi.

Nefes'ten Yurdagül Uygun'un derlediği verilere göre; devletin sosyal koruma yardımları 2024’te 2023’e göre yüzde 98 artarak, 2.6 trilyon liradan, 4.8 trilyon liraya yükseldi. Emeklilerin toplam sosyal koruma yardımlarından aldığı pay ise 2023’e göre artarak, yüzde 44’ten yüzde 46’ya çıktı. 2023’te emeklilere 1.1 trilyon lira sosyal koruma yardımı yapılırken, 2024’te bu rakam 2.2 trilyon liraya yükseldi. Sosyal koruma yardımlarının yüzde 62.5’i nakdi olarak verilirken, en büyük payı yüzde 75 ile emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Yüzde 16.1 ile dul ve yetim yardımları ikinci sırada yer aldı.

Sosyal koruma yardımları içinde ikinci en yüksek ödeme sağlık için yapıldı. Toplam yardımların yüzde 30.8’ini oluşturan hastalık ve sağlık bakımı için 1.5 trilyon lira harcandı. Bir yıldaki artış oranı yüzde 89 oldu. Sosyal koruma kapsamında dul ve yetimlere 501.4 milyar lira, aile ve çocuklara 309.8 milyar lira harcama yapıldı. Sosyal koruma yardımları, 2024’te gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 10.9’unu oluştururken, ihtiyaç grupları bazında yüzde 5.1 ile emekliler en yüksek paya sahip oldu.

18.3 MİLYON KİŞİ MAAŞ YARDIMI ALIYOR

Türkiye’de 2024 yılında sosyal koruma kapsamında maaş yardımı alan kişi sayısı 18.3 milyona çıkarken, 12.9 milyonunu emekliler oluşturdu, Toplam dul yetim maaşı alan kişi sayısı 4.2 milyon kişiye yükselirken, engelli maaşı alan kişi sayısı 851 oldu.

2024’te ayni yardım tutarı 1.8 trilyon lira olurken, nakdi yardımların tutarı 3 trilyon lirayı buldu. Ayni yardımların yüzde 82’sini hastalık ve sağlık bakımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarının yüzde 11.3’ü şartlı olarak verildi.

Sosyal koruma yardımları (Milyar TL)

Emekli/yaşlı ➜ 1.177

Hastalık/sağlık➜ 809

Dul yetim➜ 265

Aile/çocuk➜ 190

Sosyal dışlanma➜ 102

Engelli➜ 77

İşsizlik➜ 24

Toplam➜ 2.648

Sosyal yardım ve maaş alan kişi sayısı

Emekli/yaşlı ➜12.935

Dul/yetim➜ 4.221

Engelli/malul➜ 851

Toplam➜ 18.344