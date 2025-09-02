İstanbul'da İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde korkutan yangın

İstanbul'da İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde korkutan yangın
Yayınlanma:
İstanbul'da İSTOÇ Ticaret Merkezi alevler içinde kaldı. Patlama sesinin geldiği ve çökmelerin olduğu yangına müdahale sürüyor.

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde, 10. Ada’da yer alan bir iş yerinde çıkan yangın, çevredeki birçok dükkana da sıçrayarak büyüdü. Yangının başladığı dükkanda plastik ürünlerin satıldığı öğrenildi.

PATLAMALAR VE KISMİ ÇÖKMELER YAŞANDI

halktv-com-tr49.jpg

Alevlerin hızla yayılıldığı yangında, bitişikteki iş yerlerinde yer yer patlamalar meydana geldi. Bazı yapılarda ise yangının etkisiyle kısmi çökmeler oluştu.

halktv-com-tr47.jpg

Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

ÇEVRE İLÇELERDEN DESTEK EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

halktv-com-tr48.jpg

Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye aracı ve ekip yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi aralıksız devam ediyor. Yoğun duman nedeniyle bölgede görüş mesafesi zaman zaman düşerken, güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

