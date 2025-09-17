İstanbul-Sevilla seferleri başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Sevilla seferlerinin başladığını duyurdu.

Seferlerin haftada 7 gün karşılıklı olarak gerçekleştirileceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Bu hat, Sevilla'nın eşsiz güzelliklerini Türk halkıyla, Türkiye'nin zengin kültürünü ve misafirperverliğini ise İspanyol dostlarımızla buluşturacaktır" diye konuştu.

Uraloğlu, THY'nin küresel marka olarak yoluna devam ettiğini vurgulayarak, Sevilla'ya başlattığı haftalık 7 frekanslı seferlerle Türkiye ve İspanya arasındaki tarihi ve kültürel bağları daha da güçlendirdiklerini ve yeni bir başarıya imza attıklarını dile getirdi.