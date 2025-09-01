İstanbul enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin toptan eşya fiyatları verilerini yayımladı. Verilere göre, İstanbul’da aylık enflasyon %2,56 olurken, yıllık enflasyon %26,20 olarak kaydedildi.

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi, Temmuz 2025’te %1,14 artış göstermişti. Bu oran, Ağustos ayında hız kazanarak %2,56’ya yükseldi.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 26,20 OLDU

İTO’nun açıklamasına göre, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre fiyat artış oranı %26,20 olarak ölçüldü. Ayrıca yıllık ortalamalara bakıldığında değişim oranı %33,30 seviyesinde gerçekleşti.

EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞ GIDA GRUBUNDA

Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yaşanan fiyat değişimlerinde en fazla artış Gıda Maddeleri grubunda görüldü. Gruplar bazında değişimler şu şekilde açıklandı:

Gıda Maddeleri: %4,49 artış

Madenler: %4,30 artış

Kimyevi Maddeler: %3,64 artış

İnşaat Malzemeleri: %1,43 artış

Yakacak ve Enerji Maddeleri: %0,83 artış

İşlenmemiş Maddeler: %-0,83 azalış

Mensucat: Değişim gözlenmedi

YILLIK ORTALAMA ARTIŞTA İNŞAAT MALZEMELERİ ZİRVEDE

2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla, yıllık ortalama bazda en yüksek artış İnşaat Malzemeleri grubunda gerçekleşti. Yıllık ortalamaya göre gruplardaki fiyat artış oranları ise şu şekilde sıralandı:

İnşaat Malzemeleri: %66,60

Mensucat: %55,41

Gıda Maddeleri: %30,94

İşlenmemiş Maddeler: %29,70

Kimyevi Maddeler: %26,55

Yakacak ve Enerji: %24,29

Madenler: %18,83