İşsizlik böyle azalmış: Umutsuzluk alarmda!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), kentin nabzını tutan "İstanbul Barometresi Mart Ayı Gündem Araştırması" sonuçlarını yayımladı.

İstanbulluların yaşam memnuniyetinden ekonomik beklentilerine kadar pek çok verinin yer aldığı rapor, halkın geleceğe bakışındaki karamsarlığın arttığını kanıtladı.

GENÇLER VE İŞSİZLER PES ETTİ: UMUTLAR TÜKENİYOR

Araştırmanın en çarpıcı bölümlerinden birini istihdam beklentileri oluşturdu. Öğrencilere ve iş arayanlara yöneltilen “Yakın dönemde iş bulacağınıza inanıyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlar, iş gücü piyasasındaki tıkanıklığı ortaya koydu.

Katılımcıların %44,2’si yakın zamanda bir işe yerleşeceğine dair hiçbir inanç taşımadığını belirtirken, kararsızların oranı %25,6 oldu. İş bulacağına dair umudu olanların oranı ise %30,2’de kalarak azınlıkta kaldı. Bu durum, ekonomik durgunluğun iş arayanlar üzerindeki moral çöküntüsünü açıkça gösteriyor.

İŞSİZLİK AZ GÖRÜNÜYOR

Bu durum aynı zamanda işsizlik verilerini de etkiliyor, umudunu yitirenlerin iş aramaktan vazgeçmesi aktif iş arayan işsiz sayısının az görünmesine neden oluyor.

Ancak aslında milyonlarca işsiz bulunuyor.

GIDAYA ERİŞİM ENDİŞESİ %35’E ÇIKTI

Ekonomik kriz, tüketim alışkanlıklarını "hayatta kalma" moduna soktu. İstanbul Barometresi’ne göre halkın harcama kalemlerindeki kısıntılar şu seviyelere ulaştı:

Dışarıda yeme-içme: Katılımcıların %55,6’sı bu alışkanlığını azalttı.

Giyim alışverişi: %48,4’lük bir kesim giyim harcamalarını sınırladı.

En acı veri ise temel ihtiyaçlarda yaşandı. “Hanenizde yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe duydunuz mu?” sorusuna her 100 İstanbulludan 35’i "Evet" yanıtını verdi. Bu oran, Türkiye’nin en büyük metropolünde milyonlarca kişinin açlık sınırı ve gıda güvenliği riskiyle burun buruna olduğunu ortaya koydu.

EKONOMİ ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAYI ENGELLEDİ

Ramazan Bayramı tatiline ilişkin veriler, tatilin bile artık bir lüks haline geldiğini gösterdi. Normal şartlarda bayramı İstanbul dışında geçirenlerin %17,7’si bu yıl ekonomik gerekçelerle şehirde kalmak zorunda olduğunu belirtti. Bayram süresince harcamalarını kısmak zorunda kalanların oranı da yine %17,7 olarak kayıtlara geçti.

SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA INSTAGRAM LİDER

Araştırmada halkın dijital dünyadaki varlığı da ölçüldü. İstanbulluların en çok tercih ettiği platform %74,4 ile Instagram oldu. Bunu sırasıyla şu mecralar izledi:

X (Eski adıyla Twitter): %28

Facebook: %26,9

TikTok: %16,4

Hiçbirini kullanmayanlar: %15,7