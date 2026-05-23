İslam Memiş'ten altın uyarısı: Nakite ihtiyacı olmayan satmasın!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultayları için verdiği tarihi iptal kararı, finans piyasalarında adeta fırtına kopardı. Perşembe günü borsa yüzde 6 çöküp, tek gecede milyarlarca dolarlık arka kapı müdahaleleriyle dolar frenlenmeye çalışılırken, gözler bayramdan sonra piyasaların seyrinin ne olacağında.

Piyasalardaki bu olağanüstü sarsıntıyı ve 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrasını değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ile Ekonomist Muhammed Bayram, yatırımcılara rehber olacak çok kritik tahmin ve uyarılarda bulundu.

İSLAM MEMİŞ: "HASAR BÜYÜK, MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRMAK ZORUNDA KALABİLİR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Hürriyet'e yaptığı açıklamada piyasalarda şu an ciddi bir bilgi kirliliği yaşandığına dikkat çekerek ne aşırı karamsar ne de aşırı iyimser olunması gerektiğini savundu.

Kısa vadeli şokların geride kaldığını ancak orta ve uzun vadede bu krizin makroekonomik bir faturası olacağını vurgulayan Memiş, şu çarpıcı analizi yaptı:

"Kısa vadede borsa çöktü, risk primi (CDS) fırladı ve rezerv satışları yapıldı. Finansal İstikrar Komitesi'nden radikal bir karar çıkmadı, sadece rezerv satılarak dolar baskılandı. Ancak orta ve uzun vadede bu gelişmelerin hasarı mutlaka olacaktır. TCMB; enflasyon, kur ve cari açık tahminlerini yukarı yönlü revize etmek zorunda kalabilir. Daha önce konuşulan faiz indirim süreci tamamen bitti, yerini acil bir faiz artırma olasılığına bıraktı."

BORSA İÇİN SEVİYE VERDİ: "12.500 - 12.800 PUAN ALIM FIRSATIDIR"

Borsada yaşanan teminat tamamlama krizine de değinen Memiş, "3,6 milyar TL'lik Margin Call tutarı oldukça yüksek ve piyasadaki sıkışmayı gösteriyor. Hatırlarsanız, İmamoğlu dönemindeki kırılmada bu oran sadece 1,3 milyar TL'ydi" dedi. Buna rağmen borsa için uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyan uzman, 12.500 - 12.800 puan aralığının güçlü bir destek bölgesi olduğunu ve bu geri çekilmelerin orta/uzun vadeli yatırımcılar için büyük bir "alım fırsatı" sunduğunu kaydetti.

GRAM ALTINDA YIL SONU BOMBASI: 10 BİN TL!

Küresel piyasalarda altının faiz ve enerji maliyetleri kıskacında üst üste ikinci haftayı da kayıpla kapatmaya hazırlandığını söyleyen İslam Memiş, düşüşlerin kalıcı olmayacağını belirtti. Yatırımcıyı heyecanlandıracak yıl sonu rakamlarını ise şöyle sıraladı:

Ons Altın: Kısa vadede 4.400 - 4.800 dolar arasında oyalanabilir ancak yıl sonu hedefim hâlâ 5.880 - 6.000 dolar.

Gram Altın: Temmuz ve ağustos aylarında kurun da serbest kalmasıyla 8.000 TL’nin üzerine yerleşen bir hareket göreceğiz. Gram altında yıl sonu 10.000 TL hedefimi aynen koruyorum. Nakde ihtiyacı olmayan satmasın, beklesin.

"SAKİN KALIP BAYRAM SONRASINI HEDEFLEYİN"

Ekonomist Muhammed Bayram ise borsadaki sert geri çekilmenin tamamen suni ve manipülatif olduğunu savundu. Cuma günü borsanın kayıplarının bir kısmını telafi ederek 13.100 destek seviyesinden hızla döndüğünü belirtti.

Pazartesi günü (25 Mayıs) ABD piyasalarının kapalı olacağını ve Türkiye'nin de 9 günlük uzun bir bayram tatiline gireceğini hatırlatan uzmanlar, bu dönemin piyasalar için bir "normalleşme ve sakinleşme" molası olacağını ifade etti.

Ekonomist Muhammed Bayram, "Bayram öncesi kar realizasyonu satışları görülebilir ama yeni bir çöküş dalgası kesinlikle beklemiyorum. Devlet, yukarı adım kuralı ve açığa satış düzenlemeleriyle küçük yatırımcıyı zaten koruyor. Mehmet Şimşek başkanlığındaki komitenin de belirttiği gibi ekonomimiz şoklara dayanıklı. Yatırımcılar sakin kalmalı ve ellerindeki hisseleri korkuyla satmayıp bayram sonrasını hedeflemelidir" diyerek yatırımcıya "sabır"lı olmasını telkin etti.

*Yatırım tavsiyesi değildir.