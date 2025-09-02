İslam Memiş'in iki hedefinden biri erken geldi: Gram altının kaç lira olacağını açıkladı

ABD enflasyon rakamlarının beklentilere paralel seviyede gelmesi; FED'e parasal genişleme alanı sağladığı şeklinde yorumlandı.

FED'in yüzde 90 olasılıkla 25 baz puanlık bir indirime gideceği ifade edilirken gözler bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporuna çevrildi. Tüm piyasaların, yatırımcıların ve faiz kararlarının etkileneceği rapora ABD merkez bankasının bağımsızlığına ilişkin devam eden endişeler ve Başkan Donald Trump'ın tarifelerini çevreleyen belirsizlikler eklenince güvenli limana talep patlama yaptı.

Altın FED'in faiz kararlarına yönelik indirim beklentileri ve piyasadaki gelişmelerin etkisinde doların zayıflamasıyla yeniden yükselişe geçti.

İSLAM MEMİŞ'İN İKİ HEDEFİNDEN BİRİ ERKEN GELDİ

Sabah'ın haberine göre; İslam Memiş, ons altında yükselişin Kasım'a kadar devam edeceğini ifade ederek ons altındaki hedefin 3 bin 440 dolar olduğunu açıklamıştı. Memiş, Altın tahminini "Radarımızda 3.500 dolar seviyesi yine kalmaya devam edecek" sözleriyle açıklarken ons altın, önce 3 bin 490 doları sonra da 3 bin 500 doları geçti.

Tüm zamanların rekorunu kıran ons altın, piyasalarda rekor serisine devam ederken gram altın fiyatlarını da yukarı yönlü destekledi. Gram altın bu sabah yüzde 0,61 artışla 4 bin 642 TL'yi test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı.

GRAM ALTININ KAÇ LİRA OLACAĞINI AÇIKLADI

Gram altın için TL cinsinden kademeli olarak yükseliş beklentisini açıklayan İslam Memiş, önce 4 bin 650 lira sonra 4 bin 700 ve 4 bin 750 seviyelerini görecek gram altının Kasım ayında 5 bin liranın kapısını açacağını söyledi. ​​​​​​​

Memiş'in altının yükselişine ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Elinde altın bulunduran yatırımcı arkadaşlarımızın eğer nakde ihtiyacı yoksa beklemeye devam etmesi gerekiyor. Düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. 3 bin 368 dolar direnci kırıldı, devamında 3 bin 440 dolar direncini takip ederiz ve 3 bin 368 dolar destek seviyesi oldu. ​​​​​​​

Memiş A Haber canlı yayınında altın piyasalarını değerlendirerek "4 bin 650 seviyesi yukarı yönlü kırıldığı zaman bu sefer dolar kuru devreye girer. 4 bin 700, 4 bin 750 5 bine kadar kapılar açıldı. Kritik eşik 4 bin 500 lira seviyesiydi. 5 bin lira seviyesinin önü açıldı." ​​​​​​​